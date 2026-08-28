Alineaciones Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: el 11 de Guede para liderar el Torneo Clausura

Alianza Lima y Deportivo Garcilaso protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la séptima fecha del Torneo Clausura este sábado 29 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva. El cuadro cusqueño es, junto a Universitario de Deportes, uno de los líderes de la competencia con 13 unidades, mientras que los blanquiazules están en la tercera casilla con 12 puntos.

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Los íntimos llegan a este compromiso tras empatar 1-1 con Melgar en Arequipa y es el único equipo que no ha perdido ningún partido en el Torneo Clausura. En cuanto a Deportivo Garcilaso, los cusqueños aplastaron por 4-1 a Cusco FC y llegan al Alejandro Villanueva con la intención de dar el golpe.

Alineaciones Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: el posible 11 blanquiazul

De cara a este encuentro, el entrenador Pablo Guede realizaría algunos cambios con respecto al último equipo que jugó en Arequipa, pues Jesús Castillo y Gaspar Gentile volverían al banco de suplentes para que ingresen los atacantes Fede Girotti y Paolo Guerrero.

De momento, no se sabe con exactitud si Kevin Quevedo será convocado por el estratega, pues ha vuelto a ser considerado y estuvo entrenando a la par con sus compañeros.

Alejandro Duarte; Luis Advíncula; Renzo Garcés, Mateo Antoni, Nicolas Díaz; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Federico Girotti y Paolo Guerrero.

Alianza Lima marcha tercero con 12 puntos.

Alineaciones Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima: el posible 11 cusqueño

En cuanto al cuadro cusqueño, el entrenador Lisandro Greppo no podrá contar con Fernando Pacheco, Lucas Ríos y Claudio Torrejón y lo más seguro es que repita el mismo equipo que viene de golear a Cusco FC en el Inca Garcilaso de la Vega.

Patrick Zubcuzk; Erick Canales, Aldair Salazar, Agustín Gomez, Anthony Rosell; Carlos Ramos, Xavi Moreno; Kevin Sandoval, Agustín González; Beto Da Silva y Facundo Castelli.

Deportivo Garcilaso es líder del Clausura con 13 puntos.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura?

El duelo entre Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 se jugará este sábado 29 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión de L1 Max.