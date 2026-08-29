¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima y dónde ver partido por la Liga Femenina?

Universitario y Alianza Lima se enfrentan en un encuentro correspondiente a la fecha siete del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Este duelo promete mucha emoción debido a la rivalidad deportiva que existe entre ambas instituciones y, además, porque los dos equipos llegan en un buen momento en el certamen nacional. Repasa horarios y canales para que no te pierdas ningún detalle del encuentro.

¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima?

El clásico femenino entre Universitario y Alianza Lima se juega este domingo 30 de agosto, en el Estadio Monumental U Marathon.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima?

Perú, Colombia y Ecuador: 15:15 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 16:15 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:15 horas

México: 14:15 horas

Estados Unidos: 16:15 horas (Miami y Nueva York) y 13:15 horas (Los Ángeles)

España: 22:15 horas

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima?

La transmisión del clásico femenino entre Universitario y Alianza Lima irá por la señal de América Televisión y su plataforma América TVGO. De igual manera, se emitirá de forma GRATUITA mediante Bicolor+, la cuenta de YouTube perteneciente a la FPF. Como alternativa, la señal de Juntos TV también lo emitirá a través de Movistar TV, Claro TV y Bitel 360.

Universitario vs Alianza Lima: previa del partido

Universitario y Alianza Lima paralizarán al fútbol femenino este domingo 30 de agosto con un nuevo superclásico en el Estadio Monumental, por la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Las íntimas llegan en lo más alto de la tabla tras ganar sus seis partidos y sumar 18 puntos, pero la 'U' —que va tercera con 13 unidades y un partido menos— sabe que un triunfo en casa resulta clave para no despegarse de la pelea por la cima.

Ambos planteles saltarán a la cancha con el envión de haber apabullado a sus rivales la fecha pasada. El equipo blanquiazul viene de aplastar a Carlos A. Mannucci con un contundente 6-0 en el Hugo Sotil Yerén de Villa El Salvador, mientras que las cremas consiguieron exactamente el mismo marcador frente a Defensores de Ilucán en su visita a Cutervo, dejando en claro que sus atacantes están entonadas de cara al arco.

Universitario y Alianza Lima se enfrentan por la Liga Femenina 2026.

El duelo tiene un condimento especial por lo que hay en juego en este tramo de la temporada. Tras quedarse con el Apertura, las 'Leonas' apuntan a ganar también este Clausura para dar la vuelta olímpica de forma directa sin ir a una final. Por su parte, las 'Íntimas', actuales bicampeonas nacionales, necesitan sí o sí adueñarse del segundo torneo para forzar una definición por el título absoluto.