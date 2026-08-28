Copa Caliente de la Liga 2026: llaves confirmadas y cuándo se disputan las semifinales

La Copa Caliente de la Liga 2026 definió a sus cuatro semifinalistas tras culminar una intensa fase de cuartos de final. Sporting Cristal, Sport Boys, ADT de Tarma y Alianza Atlético lograron superar sus respectivas llaves de eliminación directa y continúan en la carrera por conquistar el título del certamen, consolidándose como los cuatro mejores equipos del torneo local.

El primer cruce camino a la gran final pondrá frente a frente al elenco rimense con el cuadro de Junín. Los celestes consiguieron su billete a esta instancia tras dejar en el camino a Sport Huancayo, mientras que el conjunto tarmeño hizo lo propio al sacar de carrera a CD Moquegua. Ambos clubes medirán fuerzas en una eliminatoria de pronóstico reservado por un lugar en el partido decisivo.

En la otra llave de la competencia, los rosados chocarán ante la escuadra de Sullana en un duelo de alto voltaje. La misilera chalaca accedió a la ronda de los cuatro mejores tras superar en penales a Atlético Grau, en tanto que los churres se metieron a semifinales luego de deshacerse de UTC de Cajamarca en los cuartos de final.

A diferencia de las etapas anteriores, las semifinales serán la única instancia del certamen que se dispute en partidos de ida y vuelta. Los encuentros de ida se llevarán a cabo entre el 23 y 24 de septiembre, mientras que las revanchas están pactadas para el 7 y 8 de octubre, aprovechando estratégicamente el receso de la Liga 1 por la jornada de la fecha FIFA.

Ya se conoce a los semifinales de la Copa Caliente de la Liga 2026

Por su parte, la ansiada final del campeonato se jugará a partido único el próximo 15 de noviembre. Si bien la organización confirmó que el campeón no obtendrá un boleto a torneos internacionales, el vencedor recibirá una bonificación de dos puntos en la tabla acumulada de la Liga 1 2027, mientras que el subcampeón se adjudicará una unidad en la misma clasificación de la próxima temporada.

Semifinales de la Copa Caliente de la Liga 2026

Ida: 23 o 24 de septiembre

ADT vs Sporting Cristal | Estadio Unión, Tarma.

Sport Boys vs Alianza Atlético | Estadio Miguel Grau, Callao.

Vuelta: 8 o 9 de octubre