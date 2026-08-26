Pablo Lavandeira: de hacer historia en La Bombonera a ser eliminado por fallar su penal en Piura

La temporada pasada Alianza Lima eliminó a Boca Juniors de la Copa Libertadores en La Bombonera, y Pablo Lavandeira ejecutó de gran forma el último penal de los blanquiazules. Sin embargo, un año después, el mediocampista la pasa mal debido a que juega en Atlético Grau y acaba de quedar fuera de la Copa de la Liga Caliente 2026 por ‘picar’ su último disparo desde los doce pasos.

Luego de igualar 1-1 con Sport Boys en Piura, el ‘Patrimonio’ y los del Callao definieron el pase a las semifinales en la tanda de penales. En esta instancia, el ex Alianza Lima fue el encargado de disparar el quinto remate de los norteños y de forma totalmente increíble intentó hacer una ‘Panenka’. El resultado fue que el portero atajó el balón sin despeinarse y los rosados avanzaron de ronda.

Este acto por parte de Pablo Lavandeira despertó muchas críticas en redes sociales, ya que era un remate decisivo para seguir en la Copa de la Liga Caliente, único torneo al que Atlético Grau puede aspirar por el título esta temporada debido a que en la Liga 1 marchan atrás en la tabla de posiciones. Además, de inmediato los aficionados recordaron su pasado blanquiazul.

Pablo Lavandeira erró un penal increíble.

Hace un año y medio el volante jugaba para Alianza Lima y empató en un marcador global de 2-2 con Boca Juniors por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El clasificado se definió también en penales y el mediocampista uruguayo, nacionalizado peruano, anotó el quinto penal de los íntimos, para que luego Guillermo Viscarra atajara el último del ‘Xeneize’ y los de Matute avanzaron a la siguiente ronda.

Trayectoria de Pablo Lavandeira