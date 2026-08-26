Catriel Cabellos rotundo tras ganar con Cristal a Sport Huancayo en Copa de la Liga: "El camino"

Sporting Cristal se impuso por 4-1 ante Sport Huancayo en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026, en un encuentro en el que Catriel Cabellos figuró entre los más sobresalientes por su desempeño y sus dos goles. Tras el compromiso, el mediocampista tomó la palabra para referirse al desarrollo del partido.

Catriel Cabellos dio fuerte comentario tras vencer con Sporting Cristal a Sport Huancayo en Copa de la Liga 2026

Después de varias jornadas, Cabellos recuperó protagonismo y respondió con goles en un partido clave. Tras el pitazo final del Cristal vs Sport Huancayo, el volante valoró el resultado conseguido en el estadio Alberto Gallardo y resaltó la importancia de reaccionar luego de una derrota: “Contento porque ganó el equipo y porque pasamos a semifinales. Creo que es importante levantarnos después de una derrota”.

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El mediocampista también explicó cómo se desarrolló el encuentro ante el elenco huancaíno y reconoció que el equipo tuvo que reaccionar tras recibir el primer golpe. “Arrancamos el partido no tan despiertos, nos encontramos con un gol y nos tocó reaccionar. La verdad que habíamos trabajado toda la semana para afrontar este partido porque recientemente habíamos jugado contra ellos y pudimos darlo vuelta con efectividad”, señaló.

Finalmente, Cabellos destacó la oportunidad que tuvieron varios futbolistas con pocos minutos de juego y aseguró que este triunfo puede ser importante para los objetivos del club. “Hoy jugamos chicos que no jugamos mucho en torneos y es importante porque queremos jugar. La verdad que nos sirve porque es un premio económico para el club y también puntos para el año que viene, pero nada, creo que este es el camino para poder pelear el Torneo Clausura”, sentenció el futbolista de 22 años.

¿A quién enfrentará Sporting Cristal en la semifinal de la Copa de la Liga?

Sporting Cristal se medirá en las semifinales de la Copa de la Liga 2026 con el vencedor del duelo entre ADT y Deportivo Moquegua, que se enfrentarán en los cuartos de final.