Próximo partido de Sporting Cristal: fecha, hora y rival por el Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal perdió 1-0 ante Sport Boys y 3-1 frente a Alianza Atlético, por lo que buscará conseguir una victoria que le permita volver a la pelea por el título del Torneo Clausura. En la octava fecha, se enfrentará a Los Chankas en el Estadio Alberto Gallardo con el objetivo de reencontrarse con el triunfo. Conoce todos los detalles de este gran encuentro.

¿Quién es el próximo rival de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026?

Luego de caer 1-0 ante Boys por la séptima jornada, Cristal, dirigido por Roberto Mosquera, recibirá a Los Chankas de Andahuaylas en el Estadio Alberto Gallardo. El conjunto celeste buscará reencontrarse con la victoria para mantener sus chances de pelear por el título del Torneo Clausura.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Chankas por el Clausura 2026?

El encuentro entre Sporting Cristal y Los Chankas está programado para disputarse el domingo 6 de septiembre por la octava jornada del Torneo Clausura. El partido tendrá la ventaja de que el conjunto del Rímac jugará como local junto a su hinchada.

Sporting Cristal enfrentará a Los Chankas por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

¿A qué hora juega Sporting Cristal contra Los Chankas por el Torneo Clausura?

Los rimenses y los andahuaylinos se enfrentarán en un emocionante duelo desde las 11: 00 a.m. (hora peruana). A continuación, conoce los horarios del partido en otros países:

Perú: 11:00 a.m.

Colombia: 11:00 a.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

Venezuela: 12:00 p.m.

Bolivia: 12:00 p.m.

Paraguay: 12:00 p.m.

Chile: 12:00 p.m.

Argentina: 1:00 p.m.

Uruguay: 1:00 p.m.

Brasil: 1:00 p.m.

¿Dónde ver Cristal vs Chankas por el Torneo Clausura 2026?

Si deseas sintonizar el partido entre Sporting Cristal y Los Chankas EN VIVO ONLINE, podrás hacerlo a través de las plataformas de streaming de L1 Play, Movistar TV App, DGO, Fanatiz, Zapping, entre otras opciones que se encargan de transmitir la señal de L1 MAX. Cabe señalar que deberás contar con una cuenta de pago para acceder a estos servicios.