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Catriel Cabellos dejó a Sporting Cristal con 10 hombres tras brutal pisotón a Christian Cueva

¡Lo sufren los celestes! Sporting Cristal se quedó con 10 hombres por un pisotón de Catriel Cabellos contra Christian Cueva.

Gary Huaman
Catriel Cabellos vio la roja por un pisotón en contra de Christian Cueva.
Catriel Cabellos vio la roja por un pisotón en contra de Christian Cueva. | Foto: captura/L1 Max
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Sporting Cristal vivió momentos de terror ante Sport Boys la recta final del primer tiempo. Sucede que no solo sufrieron el cambio de Rafael Lutiger, sino que Catriel Cabellos vio la roja por un pisotón en contra de Christian Cueva y Da Campo abrió el marcador con un golazo a favor de la Misilera.

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En cuanto a la expulsión del volante celeste, este le propinó un duro pisotón a Christian Cueva que lo dejó mal herido. En primera instancia, el árbitro Menéndez le había mostrado la tarjeta amarilla, pero luego recibió el llamado del VAR y lo invitaron a que se acerque a la pantalla para revisar las imágenes.

Luego de verficiar bien lo sucedido, el juez principal no dudó en cambiar su decisión y finalmente le mostró la tarjeta roja a Catriel Cabellos a los 40 minutos, dejando a Sporting Cristal con un hombre menos para el resto del encuentro.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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