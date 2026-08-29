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Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO por Torneo Clausura: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico
Sigue EN VIVO y EN DIRECTO partido de Sporting Cristal vs Sport Boys por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Conoce los horarios y dónde ver este compromiso.
Sporting Cristal vs Sport Boys juegan este domingo 30 de agosto por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Los rosados serán locales en el Estadio Miguel Grau del Callao y buscarán cortar una racha de 19 años sin ganarle a los rimenses, que buscan el triunfo para seguir en carrera por el título. El partido dará inicio desde las 3.30 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO por L1 MAX.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Boys?
A continuación, te dejamos los horarios confirmados para que no te pierdas el inicio del partido de Sporting Cristal vs Sport Boys por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026:
- Perú, Ecuador y Colombia: 3.30 p. m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 4.30 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5.30 p. m.
- México y Centroamérica: 2.30 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4.30 p. m.
- España: 10.30 p. m.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO?
El partidazo entre Sporting Cristal vs Sport Boys contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO en exclusiva por la señal de L1 MAX, disponible en todo el territorio nacional y que se transmite por los siguientes operadores:
- Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD
- DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD
- Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD
- Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD
- Best Cable: Canal 12
- Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD
- Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD
- Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD
- Zapping: Canal 32
Previa del partido de Sporting Cristal vs Sport Boys por Torneo Clausura
Sporting Cristal afronta este partido motivado tras su victoria por 4-1 ante Sport Huancayo en la Copa de la Liga, un resultado que alivió la desazón por la derrota ante Alianza Atlético. Los rimenses han cedido puntos importantes en el Torneo Clausura y buscarán imponerse para seguir en la pelea por el título.
Sporting Cristal está obligado a vencer para seguir en carrera por el título
El equipo dirigido por Roberto Mosquera ha mostrado una mejoría en su juego, aunque todavía está en deuda en condición de visitante, donde es uno de los equipos con peor rendimiento del campeonato y solo ha conseguido una victoria. Para romper esa mala racha, confía en el talento de jugadores como Yoshimar Yotún, Hernán Barcos, Juan Cuesta y Martín Távara, entre otros.
Por su parte, Sport Boys atraviesa un momento espectacular tras registrar apenas una derrota en lo que va del segundo campeonato. Los rosados han sorprendido con su rendimiento bajo el mando de Carlos Desio y se ilusionan con mantenerse en la pelea por el título del Torneo Clausura.
Sport Boys se ilusiona con romper su mala racha ante Sporting Cristal
Uno de los principales puntos fuertes de la ‘Misilera’ es su solidez defensiva, además de contar en su plantel con figuras como Carlos Zambrano, Christian Cueva, Nicolás Da Campo, Oslimg Mora y Pablo Erustes, entre otros. Precisamente, el delantero argentino llega en un gran momento tras brillar con un espectacular ‘póker’ en su último partido.
Sporting Cristal vs Sport Boys: canales de transmisión ONLINE
Si quieres ver el partido Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO ONLINE lo podrás hacer mediante las plataformas de streaming de L1 Play, Movistar TV App, DGO, Fanatiz, Zapping, entre otras opciones, que se encargan de transmitir la señal de L1 MAX. Cabe señalar que deberás tener una cuenta pagada para usar estos servicios.
Sporting Cristal vs Sport Boys: pronóstico y cuánto paga en apuestas
Sport Boys parte como ligero favorito para quedarse con la victoria ante Sporting Cristal en la fecha 7 del Torneo Clausura. Aquí te dejamos las cuotas en las principales casas de apuesta para que puedas realizar tu mejor jugada.
|Casa de apuestas
|Sporting Cristal
|Empate
|Sport Boys
|Betsson
|2.85
|3.15
|2.42
|Betano
|2.90
|3.35
|2.42
|Te Apuesto
|2.94
|3.21
|2.51
|Inkabet
|2.90
|3.20
|2.45
|1xBet
|2.87
|3.18
|2.44
|Caliente
|2.86
|3.35
|2.36
Sporting Cristal vs Sport Boys: alineaciones probables del partido
Posible alineación de Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Agustín Álvarez, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Juan Cuesta, Santiago González y Hernán Barcos.
Posible alineación de Sport Boys: Diego Melián; Emilio Saba, Carlos Zambrano, Hansell Riojas, Mathías Llontop; Oslimg Mora, Nicolás Da Campo, Jostin Alarcón; Christian Cueva, Luis Urruti y Pablo Erustes.
Entradas Sporting Cristal vs Sport Boys: cuánto están y dónde comprar
Estos son los precios para adquirir las entradas para el partido de Sporting Cristal vs Sport Boys y asistir al Estadio Miguel Grau del Callao. Los boletos están disponibles por la web de Ticketmaster. Cabe señalar que solo está permitido el acceso a la hinchada local.
- Sur: S/35.00 (Agotado).
- Norte: S/35.00.
- Oriente: S/80.00.
- Occidente: S/120.00
- Palco: S/180.00 (agotado).
¿Dónde juegan Sporting Cristal vs Sport Boys por el Torneo Clausura?
Partido de Sport Boys vs Sporting Cristal se jugará en el Estadio Miguel Grau
El partido está programado para jugarse en el Estadio Miguel Grau del Callao. Este recinto está ubicado en el distrito de Bellavista y está habilitado para albergar un promedio de 13.000 espectadores.
¡Vamos al Circo!
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