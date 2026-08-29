¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Boys y dónde ver partido por Liga 1?

Se viene el partidazo Sporting Cristal vs Sport Boys, que finalmente se disputará en el estadio Miguel Grau y será correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Conoce horarios y canales para que no te pierdas este duelo clave en las aspiraciones de ambos equipos en el campeonato nacional.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Sport Boys?

El partido entre Sporting Cristal y Sport Boys está programado para jugarse este domingo 30 de agosto, en el estadio Miguel Grau del Callao.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Boys?

Perú, Colombia y Ecuador: 15:30 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 16:30 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:30 horas

México: 14:30 horas

Estados Unidos: 16:30 horas (Miami y Nueva York) y 13:30 horas (Los Ángeles)

España: 22:30 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Boys?

El partido entre Sport Boys y Sporting Cristal será transmitido por la señal de L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores de televisión como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Win TV, entre otros. Además, también puedes verlo ONLINE en las plataformas de streaming L1 MAX, Movistar TV App, DGO y Fanatiz.

Sport Boys y Sporting Cristal se enfrentan en el estadio Miguel Grau

Sporting Cristal vs Sport Boys: previa del partido

Sport Boys recibirá a Sporting Cristal en un duelo decisivo por la séptima jornada del Torneo Clausura. El esperado choque sufrió un cambio de escenario de último momento y finalmente se disputará en el Estadio Miguel Grau del Callao, recinto que reabrirá sus puertas para albergar este clásico duelo luego de que la organización descartara la programación inicial fijada en Villa El Salvador.

La escuadra chalaca llega con el ánimo al tope a este compromiso tras firmar una semana redonda en el plano local. Los rosados vienen de golear categóricamente por 5-1 a Cienciano en la Liga 1 —rival que compite en la Copa Sudamericana— y sellaron a mitad de semana su boleto a las semifinales de la Copa Caliente de la Liga tras superar en la tanda de penales al Atlético Grau en Piura.

Por su parte, el elenco rimense afronta este choque con la urgencia de recuperar terreno en el campeonato nacional. Si bien los celestes también consiguieron su clasificación a las semifinales del torneo de copa tras imponerse con autoridad ante Sport Huancayo, en el Torneo Clausura buscan pasar la página rápidamente luego de sufrir un duro tropezón al caer derrotados por 3-1 frente a Alianza Atlético en Sullana durante la fecha anterior.