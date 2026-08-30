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Roberto Mosquera no dio conferencia y se retiró tras la derrota de Sporting Cristal: ¿qué pasó?

Sport Boys venció por 1-0 a Sporting Cristal tras 19 años y el entrenador Roberto Mosquera no pudo declarar en conferencia de prensa.

Gary Huaman
Roberto Mosquera no brindó conferencia de prensa tras la derrota ante Sport Boys.
Roberto Mosquera no brindó conferencia de prensa tras la derrota ante Sport Boys. | Foto: captura/L1 Max
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Luego de 19 años, Sporting Cristal volvió a perder un partido oficial ante Sport Boys, encadenó su segunda caída en el Torneo Clausura y se quedó estancado en la tabla de posiciones de la Liga 1 2026. Tras el final del encuentro, Roberto Mosquera acudió a la zona de conferencia de prensa, pero no logró hablar y tuvo que retirarse ante la sorpresa de todos.

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El entrenador del cuadro rimense se acercó a la sala de prensa del Estadio Miguel Grau del Callao para atender las preguntas de los periodistas, pero lamentablemente hubo un problema técnico que hizo que se termine retirando con dirección al vestuario visitante.

Roberto Mosquera

Roberto Mosquera estuvo en la sala de prensa.

“Se está retirando por la imposibilidad de poder tener una alocuión idónea. Problemas técnicos han hecho que se cancele esta conferencia de prensa”, fueron las palabras de Daniel Kanashiro en L1 Max, quien le pidió a su reportero de cancha que se acerque al técnico para que pueda tener sus declaraciones.

Pese a que Percy Ramos se acercó al técnico, este prefirió no declarar y se dirigó hacia el vestuario rimense, a lo que el comunicador comentó sobre esto y la molestia que tiene el plantel de Sporting Cristal no solo por la derrota.

“No quiere conversar. Hay mucha molestia en Sporting Cristal tras esta segunda derrota consecutiva. Hubo problemas con el tema de la energía en el estadio y es por ello que Roberto tuvo que salir de conferencia y partir a los vestuarios”, declaró el reportero, para después añadir: “También hubo una incomodidad porque no pudieron bañarse y tuvieron que hacerlo con las botellas que trajeron al estadio”.

Roberto Mosquera

Roberto Mosquera se fue al vestuario visitante.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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