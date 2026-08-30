Julio César Uribe tuvo tenso momento con periodista tras derrota de Sporting Cristal: "Respeta mi posición"

Julio César Uribe evitó pronunciarse tras la derrota de Sporting Cristal ante Sport Boys por el Torneo Clausura teniendo un fuerte cruce con un periodista que esperaba que el ‘Diamante’ declarará. Sin embargo, Uribe dejó en claro que no consideraba que fuera el momento adecuado para hablar sobre lo ocurrido en el encuentro.

El exfutbolista y referente del cuadro rimense prefirió mantener la calma y pidió comprensión ante la situación que atravesaba. “No es momento de hablar, por favor. Yo entiendo tu trabajo y lo respeto mucho. Tú respeta mi posición. ¿Sí? En otro momento, por favor, conversaremos aquí tranquilos. Gracias”, fue lo que contestó el Director General de Fútbol tras ser abordado por el medio Deportes Central.

Está situación no ha sido tomado muy bien por los hinchas quienes esperaban que un referente del equipo se pronunciará sobre el 1-0 que consiguió el cuadro rosado ante los celestes.

Julio César Uribe tuvo tenso momento con periodista

Cabe señalar que luego de la derrota de Sporting Cristal, los dirigidos por Roberto Mosquera se encuentran en el noveno puesto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

Sporting Cristal volverá a jugar el domingo 6 de septiembre de 2026, cuando reciba a Los Chankas por la fecha 8 del Torneo Clausura. El partido está programado para las 11:00 a. m. (hora peruana) en el estadio Alberto Gallardo.