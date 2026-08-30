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Carlos Desio rotundo tras vencer con Boys a Cristal: "Marcamos la diferencia desde el primer minuto"
Carlos Desio, técnico de Sport Boys, salió al frente para dar un rotundo comentario luego de vencer a Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Sport Boys consiguió una victoria especial frente a Sporting Cristal y Carlos Desio no escondió su satisfacción por el resultado. El técnico argentino resaltó la actuación de sus dirigidos y destacó que el equipo supo interpretar correctamente un partido cargado de emociones, logrando poner fin a una racha de más de 18 años sin derrotar al conjunto rimense.
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Carlos Desio dio rotundo comentario luego de ganar con Sport Boys a Sporting Cristal
En conversación con la prensa, Desio dejó en claro que Boys sostuvo un gran partido ante Cristal al haber sido el total dominador del encuentro en el Estadio Miguel Grau del Callao. Asimismo, afirmó estar feliz por haber logrado la victoria por 1-0 junto a todos los hinchas.
“Feliz por los 3 puntos, pero también feliz por cómo jugó el equipo. Fuimos inteligentes. Dentro de la cancha marcamos la diferencia desde el primer minuto. Después, con la expulsión de ellos creo que tuvimos más facilidad de manejar la pelota. Contento por los jugadores, por el hincha. Sé que se rompió una racha de hace tiempo y las rachas están para romperse”, señaló el entrenador.
El estratega también destacó que la ‘Misilera’ no se limitó a buscar el resultado, sino que consiguió imponer sobre el terreno de juego la idea que había trabajado durante la semana. “Feliz porque cortamos esa racha, la cortamos haciendo un gran partido, jugando al fútbol. Sabíamos que iba a ser un partido no solo táctico, sino de emociones. Venimos en una racha positiva, tenemos que ir paso a paso para el próximo partido hacerlo mejor”, sostuvo.
Carlos Desio destacó haber logrado puntos ante los grandes clubes de la Liga 1
Finalmente, Carlos Desio valoró la capacidad de Sport Boys para competir ante los principales equipos del campeonato. El entrenador recordó que el cuadro chalaco también logró sumar ante Universitario y Alianza Lima, aunque admitió que les hubiera gustado conseguir triunfos en esos compromisos. “Es importante no perder contra los equipos grandes. Obviamente nos hubiera gustado ganar los otros partidos. Esto es paso a paso. Te da confianza no perder, mantener el cero en el arco”, concluyó.
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