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Christian Cueva reveló detalles de su cruce con Yotún en el Boys vs Cristal: "Es un amigo del fútbol"

Christian Cueva reveló cómo está con Yoshimar Yotún luego del fuerte cruce que sostuvieron en el partido Sport Boys vs Sporting Cristal.

Luis Blancas
Christian Cueva reveló cómo está con Yoshimar Yotún luego del cruce que sostuvieron en el Sport Boys vs Sporting Cristal
Christian Cueva reveló cómo está con Yoshimar Yotún luego del cruce que sostuvieron en el Sport Boys vs Sporting Cristal | Composición: Líbero
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"Nada es parte dé. Lo quiero mucho. Es un amigo del fútbol, un hermano que me dio el fútbol. Compartimos muchos momentos juntos. Es parte del fútbol, de la adrenalina, del espectáculo y es porque ambos defendemos los colores que tenemos puestos", afirmó el volante.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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