- Hoy:
- Partidos de hoy
- Boys vs Cristal
- Real Madrid vs Málaga
- Universitario vs Alianza Lima
- Tabla Clausura
- Acumulado Liga 1
- Fichajes Vóley
0
Christian Cueva reveló detalles de su cruce con Yotún en el Boys vs Cristal: "Es un amigo del fútbol"
Christian Cueva reveló cómo está con Yoshimar Yotún luego del fuerte cruce que sostuvieron en el partido Sport Boys vs Sporting Cristal.
Christian Cueva reveló cómo está con Yoshimar Yotún luego del cruce que sostuvieron en el Sport Boys vs Sporting Cristal | Composición: Líbero
COMPARTIRSiguenos en Google News
Prefiero a Libero en Google
"Nada es parte dé. Lo quiero mucho. Es un amigo del fútbol, un hermano que me dio el fútbol. Compartimos muchos momentos juntos. Es parte del fútbol, de la adrenalina, del espectáculo y es porque ambos defendemos los colores que tenemos puestos", afirmó el volante.
Lo más visto
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
Comprar
PRECIOS/ 47.90
Cinemark
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)
Comprar
PRECIOS/ 45.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales
Comprar
PRECIOS/ 85.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
Comprar
PRECIOS/ 84.90