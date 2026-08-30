Carlos Zambrano rotundo tras vencer con Sport Boys a Cristal: "Fuimos justos dominadores de principio a fin"

Carlos Zambrano no ocultó su emoción luego de la importante victoria por 1-0 de Sport Boys sobre Sporting Cristal. El defensor, uno de los referentes del conjunto chalaco, destacó el esfuerzo realizado por sus compañeros y aseguró que el triunfo representa una alegría especial para toda la gente del Callao, que esperaba celebrar una noche como esta.

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Carlos Zambrano dio fuerte comentario tras vencer con Sport Boys a Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026

El ‘León’ resaltó el dominio que tuvo la ‘Misilera’ durante gran parte del encuentro y reconoció que el resultado también permite ilusionarse con objetivos importantes para lo que resta de la temporada. “Estoy muy emocionado. Contento por el equipo, mi familia. Creo que el Callao se merecía algo así. Fue un espectáculo de principio a fin. Dominamos todo el partido. Se hablaba mucho de este equipo, por más (...) falta bastante, es inevitable no ilusionarse con un campeonato. Eso queda en el pasado”, señaló.

Asimismo, Zambrano recordó que durante la semana se había hablado mucho de la superioridad de Sporting Cristal, principalmente por la historia y los años que tiene la institución. Sin embargo, el experimentado defensor dejó claro que esos antecedentes no pesan cuando comienza a rodar la pelota. “En la semana se hablaba mucho de que Cristal era superior, de esos 19 o 20 años... eso no juega en el fútbol. Fuimos justos dominadores de principio a fin. Este equipo está hecho para grandes cosas. Muy contento y a celebrar”, afirmó.

Carlos Zambrano afirmó que no le importan las opiniones sobre su rendimiento y está enfocado en Sport Boys

Finalmente, Carlos Zambrano también se refirió a los comentarios que ha recibido durante los últimos meses y aseguró que no permite que las opiniones externas afecten su trabajo. El defensor valoró especialmente el respaldo que encontró dentro del plantel de Sport Boys y remarcó que ahora está concentrado en aportar al equipo.

“Estoy bien, tranquilo. Esto es fútbol, hay momentos buenos y malos en la vida. No me importan los comentarios de afuera, hay opinólogos o comentaristas que dicen tonterías, pero es su trabajo y a mí no me mueven nada. Yo vengo al grupo y me han recibido muy bien a pesar de que a principio de año fue un año negativo en mi carrera, pero a seguir trabajando y tratar de darle al Callao”, sentenció.