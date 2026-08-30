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Araujo tuvo dura crítica a Cabellos y mandó fuerte mensaje a Mosquera: “Se hará responsable de eso”

¡Molestísimo! El defensor rimense no ocultó su desazón tras el duro batacazo que dio Boys en su estadio por la fecha 7 del Torneo Clausura.

Antonio Vidal
Araujo tuvo dura crítica a Cabellos y mandó fuerte mensaje a Mosquera. Foto: composición Líbero/L1 Max
Araujo tuvo dura crítica a Cabellos y mandó fuerte mensaje a Mosquera. Foto: composición Líbero/L1 Max
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Sporting Cristal cayó derrotado ante Sport Boys por un determinante 1-0 y las reacciones postpartido no se hicieron esperar. Una de ellas fue la de Miguel Araujo, quien reconoció que el equipo la tuvo muy difícil tras la expulsión, al minuto 41, de Catriel Cabellos, que dejó al elenco visitante con uno menos para el segundo tiempo. Además, no dudó en mandar un fuerte mensaje a Roberto Mosquera tras esta situación, que los aleja de los primeros puestos.

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Para Araujo, el elenco chalaco no fue superior. Sin embargo, supo aprovechar la ventaja numérica dentro del terreno de juego para poder hacerles daño. Por otro lado, consideró que fue una irresponsabilidad de Cabellos dejar al equipo con uno menos.

Miguel Araujo habló tras el partido con Boys

Miguel Araujo habló tras el partido con Boys

“Simplemente el esfuerzo nada más de los diez compañeros y de los que entraron, porque quedarte con uno menos es muy difícil. Si con once es difícil, con diez imagínate, ¿no? Pero molestísimo, molestísimo porque igual no nos sentimos que nos superaron a pesar de que teníamos un hombre menos, pero una irresponsabilidad hace que los puntos se queden acá”, fueron sus primeras palabra para L1 Max.

El defensor también manifestó que el comando técnico de Mosquera deberá tomar cartas en el asunto ante la situación que atraviesa el equipo, dejando contundentes palabras.

No sé, el técnico se hará responsable de eso, nosotros no. Uno se puede equivocar y ya está, simplemente eso ya queda en él y estamos al límite, no tenemos margen de error y seguimos cometiendo errores”.

Con esta dolorosa derrota en el estadio Miguel Grau, los rimenses se quedan en el noveno puesto, mientras que los rosados se ilusionan en el Torneo Clausura luego de colocarse en la tercera posición.


Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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