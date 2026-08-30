Desio llenó de elogios a Cueva tras su gran partido ante Cristal: “Es diferente a la mayoría”

Carlos Desio, técnico de Sport Boys, se mostró satisfecho con el rendimiento de Christian Cueva tras la victoria sobre Sporting Cristal y destacó la importancia de haberle brindado confianza y continuidad al volante. El entrenador argentino consideró que ‘Aladino’ tiene una capacidad diferente y que, cuando se encuentra bien físicamente y con confianza, puede marcar diferencias dentro del campo.

Por otro lado, Desio analizó el desempeño colectivo de los rosados y señaló que, pese a generar varias ocasiones, al equipo le faltó mayor efectividad para cerrar las jugadas. El estratega recordó la buena presentación ante Cienciano y explicó que Cristal terminó obligándolos a replegarse en algunos pasajes debido a su necesidad de buscar el empate. Aun así, destacó los buenos momentos de su equipo y valoró la victoria conseguida en el estadio Miguel Grau.

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Desio habló tras la victoria de Boys ante Cristal

“Muy bonito. Christian ha resucitado. Christian, cuando vos le das confianza, en realidad siempre está. El cerebro que tiene es diferente a la mayoría de los que están acá porque está adelantado en la parte más importante que tiene el jugador, que es la cabeza, y siempre nos va a dar cosas cuando lo pones bien físicamente, cuando le das confianza y cuando, sobre todas las cosas, le das continuidad. Creo que Christian responde de gran forma”, fueron las palabras del DT en conversación con los medios.

Asimismo, Desio dio rotundo análisis sobre la victoria conseguida. “El otro día con Cienciano también fue una presentación muy buena, donde fuimos mucho más efectivos que ahora. Hoy tuvimos situaciones, pero no fuimos claros a la hora de terminar las jugadas. Por ahí le pedí en el primer tiempo, por el viento que había, que pateemos más. La que pateamos con Da Campos fue gol”.

“En el segundo tiempo era tarde, no de cara andaba mucho. Que ellos las tienen con la media distancia. Tuvimos buenos momentos, después creo que se complicó, porque la necesidad que tenía Cristal de ir a buscar el empate nos metió un poco en el arco”.

