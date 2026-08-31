Nicolás Da Campo, figura de Sport Boys, reveló la clave de su golazo ante Cristal: "El viento"

Sport Boys ratificó su buen presente en el Torneo Clausura 2026 tras vencer 1-0 a Sporting Cristal por la séptima fecha. Los rosados se hicieron fuertes en el Estadio Miguel Grau del Callao y lograron quedarse con los tres puntos gracias a un golazo de Nicolás Da Campo a los 45 minutos. El volante argentino sacó un disparo de larga distancia imposible de atajar para el portero Diego Enríquez. Con este resultado, los chalacos rompieron una racha negativa de 19 años sin poder vencer a los bajopontinos.

Tras el final del encuentro, la figura de la ‘Misilera’ dio sus impresiones sobre el triunfo frente a los cerveceros y reveló cuál fue la clave para marcar uno de los mejores goles de la fecha en el coloso del Callao.

Nicolás Da Campo, figura de Boys, reveló el factor clave de su golazo ante Cristal

En declaraciones a la prensa, el mediocampista expresó su felicidad por este nuevo triunfo de la escuadra chalaca y confesó que el viento que soplaba en el Callao tuvo mucha influencia para que su disparo termine dentro del arco de los rimenses.

“No te voy a mentir, salió ahí (el gol) y la verdad que contento, feliz, el viento influyó así que contento por la victoria del equipo. Lo he disfrutado y las sensaciones son de felicidad porque lo veníamos buscando. Hay que tener los pies sobre la tierra, nosotros tenemos que seguir trabajando, seguir mejorando y creciendo como equipo, pasito a pasito. Tenemos que ser conscientes de que hay mucho por mejorar”, indicó.

Sport Boys venció 1-0 a Sporting Cristal por la fecha 7 del Torneo Clausura.

¿Cuántos goles lleva Nicolás Da Campo con Sport Boys en la Liga 1 2026?

En la presente temporada, Nicolás Da Campo registra un total de 4 goles en 25 partidos jugados, (uno por el Apertura, uno en el Clausura y dos por la Copa Caliente de la Liga).

Próximo partido de Sport Boys

Tras su triunfo ante Sporting Cristal, los dirigidos por el profesor Carlos Desio quedaron concentrados para su próximo encuentro por la fecha 8 del Torneo Clausura, que se llevará a cabo el sábado 5 de septiembre a las 3:00 p.m. (hora peruana), cuando visiten a Sport Huancayo.