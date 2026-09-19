Próximo partido de Universitario: fecha, hora y canal contra Melgar por el Torneo Clausura

Universitario de Deportes deberá pasar la página tras la terrible goleada por 4-0 sufrida ante Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura. El siguiente compromiso de los dirigidos por Héctor Cúper será contra Melgar en el Estadio Monumental, por lo que los hinchas esperan que los cremas puedan conseguir un importante triunfo aprovechando su condición de local.

¿Cuándo juega Universitario vs Melgar por el Torneo Clausura?

El partido entre Universitario contra Melgar está programado para el sábado 10 de octubre por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. El choque se realizará en el imponente estadio Monumental, de Ate.

¿A qué hora juega Universitario vs Melgar por el Torneo Clausura?

Este partido entre Universitario y Melgar lo podrás seguir desde las 7.00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del territorio nacional, a continuación te presentamos los horarios para otros países:

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Universitario recibirá la visita de Melgar

¿Dónde ver Universitario vs Melgar por el Torneo Clausura?

En Perú, el partido entre Universitario y Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 podrá verse en vivo por L1 MAX. La señal también está disponible vía streaming.

Últimos partidos de Universitario vs Melgar por el Torneo Clausura

En los últimos compromisos entre los rojinegros y cremas, los resultados han sido muy igualados, definiéndose por la mínima diferencia. Es por ello que muchos hinchas están a la expectativa de lo que pueda hacer el elenco estudiantil en el Monumental.