Bryan Reyna se pronuncia por primera vez tras volver a convocatoria Universitario: "He estado bien hace tiempo"

Universitario se prepara para su encuentro ante Deportivo Garcilaso con algunas novedades en su nómina para este partido por el Torneo Clausura. Bryan Reyna volvió a ser convocado después de mucho tiempo por Héctor Cúper y fue una de las sorpresas para muchos hinchas. En ese sentido, el propio 'Picante' se pronunció sobre el tema y dejó un contundente mensaje al señalar que viene bien desde hace un tiempo y que, si no ha sido convocado anteriormente, ha sido por decisión técnica.

Bryan Reyna rompe su silencio tras volver a salir en lista con Universitario

En un primer momento, el atacante manifestó que se siente contento por salir en lista. “Bien, bien, contento. Igual, siempre trabajando para poder aportar al grupo”, empezó declarando para el medio Jax Latin Media.

Reyna fue claro en señalar que él ya se encontraba apto. “Yo he estado bien hace tiempo. Ya es decisión del comando técnico si me convoca o no, pero, como te digo, yo siempre doy lo mejor de mí”.

Ante la consulta sobre que necesita él como jugador para poder volver a la versión con la que alguna vez deslumbró todos, señaló: “Continuidad. Necesito agarrar partidos para volver a mi mejor versión”, complementó.

Bryan Reyna estará presenten en el partido contra Garcilaso

Bryan Reyna es convocado por Universitario

Tuvieron que pasar nueve fechas para que en la décima los hinchas puedan ver el nombre de Bryan Reyna, quien prácticamente fue 'borrado' por Héctor Cúper. Los hinchas del elenco crema esperan que el jugador pueda tener minutos ante Garcilaso, en un encuentro crucial para sus aspiraciones por el Torneo Clausura.