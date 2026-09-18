DT de Universitario tomó determinante medida con Bryan Reyna para partido ante Deportivo Garcilaso

Universitario de Deportes se mentaliza en su enfrentamiento ante Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. Este duelo será de gran intensidad, pues medirá a dos de los equipos líderes del campeonato, por lo que el cuadro crema espera contar con cada una de sus figuras. En ese sentido, se confirmó que el DT Héctor Cúper ha tomado una importante medida con Bryan Reyna.

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DT de Universitario tomó determinante medida con Bryan Reyna

Bryan Reyna ha sido uno de los fichajes más mediáticos de Universitario esta temporada, aunque su participación en el equipo ha sido sumamente discreta, al punto de que todavía no ha disputado ni un solo minuto en el Torneo Clausura.

Sin embargo, recientemente Gustavo Peralta reveló que el ‘Picante’ será considerado para el partido ante Deportivo Garcilaso en Cusco. Esta será la primera vez que aparece en la nómina durante el segundo campeonato del año, por lo que tendrá la oportunidad de demostrar que puede convertirse en una pieza importante para el equipo.

Bryan Reyna volverá a salir en lista de Universitario ante Deportivo Garcilaso.

De esta forma, el extremo nacional le dará una nueva variante a Héctor Cúper para plasmar su esquema táctico ante uno de los rivales más complicados del campeonato.

Además, cabe señalar que su inclusión representa una especie de premio, debido a que anteriormente Peralta había revelado que Bryan Reyna era uno de los jugadores que mejor entrenaba en el plantel, pese a que no venía siendo considerado por el comando técnico.

Bryan Reyna y su poca presencia en Universitario

La aportación de Bryan Reyna a Universitario en esta campaña ha sido muy reducida, al punto de que apenas ha disputado nueve partidos con el cuadro crema, la mayoría de ellos entrando desde el banco de suplentes y todos por el Torneo Apertura. En total, el ‘Picante’ apenas suma 227 minutos con la camiseta de la ‘U’ y todavía no ha marcado goles.