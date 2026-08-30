Sport Boys vs Sport Huancayo: fecha, hora y canal por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

Se viene un emocionante encuentro entre Sport Boys y Sport Huancayo en el Estadio de Huancayo por la octava fecha del Torneo Clausura. Ambos encuentros vienen de importantes victorias y esperan seguir en la senda de la victoria. A continuación, podrás saber todo acerca de este duelo.

En el caso de Sport Boys, los rosados están bastante ilusionados con la posibilidad de ganar el Torneo Clausura pues vienen de derrotar por 1-0 a Sporting Cristal. Luego de 19 años, los rosados lograron derrotar en un partido oficial a los celestes, sumaron 14 puntos y se pusieron a solo 2 de los líderes Deportivo Garcilaso y Universitario Deportes.

Sport Huancayo, por su parte, llega a este encuentro tras una contundente victoria por 3-1 ante ADT en la ciudad de Tarma. El Rojo Matador superó ampliamente a los celestes y sumaron 10 puntos, ubicándose en la casilla 11 de la tabla de posiciones. En caso que consiga un triunfo, igualará el mismo puntaje de los rosados.

Sport Boys derrotó por 1-0 a Sporting Cristal.

¿Cuándo juegan Sport Boys vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura?

El duelo entre Sport Boys vs Sport Huancayo se jugará este sábado 5 de septiembre en el Estadio de Huancayo.

¿A qué hora juegan Sport Boys vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura?

El enfrentamiento entre Sport Boys vs Sport Huancayo está pactado para que empiece a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Sport Boys vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura?

La transmisión del Sport Boys vs Sport Huancayo estará a cargo del canal L1 Max que puedes sintonizar en las señales de DIRECTV, Claro TV, Movistar, Best Cable y más. Recuerda que puedes seguir todas las incidencias en L1 Play y en la web de Líbero.

Precio de las entradas Sport Boys vs Sport Huancayo

De momento, el Rojo Matador no ha colocado el precio de las entradas, pero estas saldrán en los próximos días. Así como también el formato de compra.