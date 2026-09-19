- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Garcilaso
- Cristal vs Atlético Grau
- Barcelona vs Sevilla
- Alianza Lima vs Fluminense
- Universitario
- Liga Peruana de Vóley
Próximo partido de Sporting Cristal: fecha, hora y canal ante ADT por semifinal de Copa de la Liga
Luego de su victoria ante Atlético Grau, los celestes vuelven a enfocarse en la Copa de la Liga, donde tendrán un partido crucial por las semifinales ante ADT.
Sporting Cristal consiguió una importante victoria ante Atlético Grau por el Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, ahora los rimenses deberán volver a concentrarse en la Copa de la Liga, donde enfrentarán a ADT de Tarma. Los dirigidos por Roberto Mosquera afrontarán un compromiso sumamente importante, pues buscan mantenerse entre los cuatro mejores del certamen. En esta nota conocerás cuándo será el próximo partido de los celestes, previo al parón por los amistosos de la selección peruana.
PUEDES VER: Pablo Lavandeira rompió su silencio y reveló por qué no llegó a Cristal: "Conversaciones..."
¿Cuándo juega Sporting Cristal vs ADT por Copa de la Liga?
El próximo partido de Sporting Cristal será contra ADT este 23 de setiembre en el mítico estadio Alberto Gallardo, que cuenta con una capacidad para 11.600 espectadores.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT por Copa de la Liga?
El compromiso en el Rímac está pactado para disputarse desde las 3.00 p. m., por lo que muchos rimenses no querrán perderse el encuentro. Si te encuentras fuera del país, Diario Líbero te deja los horarios para otros países.
- Perú: 3.00 p. m.
- Colombia: 3.00 p. m.
- Ecuador: 3.00 p. m.
- Chile: 4.00 p. m.
- Bolivia: 4.00 p. m.
- Venezuela: 4.00 p. m.
- Paraguay: 4.00 p. m.
- Argentina: 5.00 p. m.
- Brasil: 5.00 p. m.
- Uruguay: 5.00 p. m.
Conoce la programación del Sporting Cristal vs ADT
Sporting Cristal vs ADT: ¿Dónde ver la Copa de la Liga?
El partido entre Sporting Cristal y ADT por la Copa de la Liga 2026 podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube de Bicolor+, plataforma de transmisión en línea de la Federación Peruana de Fútbol. De esta manera, los hinchas podrán disfrutar del encuentro entre celestes y tarmeños.
¿Cuándo es el partido de vuelta de Sporting Cristal vs ADT?
Cabe señalar que el partido de vuelta entre ambos equipos se disputará el miércoles 7 de octubre en el Estadio Unión Tarma.
Últimos partidos de Sporting Cristal y ADT
Los últimos enfrentamientos entre ambos equipos reflejan que tanto Sporting Cristal como ADT suelen hacerse fuertes cuando juegan en condición de local. Por ello, el próximo duelo podría mantenerse en la misma línea y definirse por una diferencia mínima en el marcador.
- 24/05/2026: Sporting Cristal 2-1 ADT
- 04/10/2025: ADT 3-2 Sporting Cristal
- 17/05/2025: Sporting Cristal 2-1 ADT
- 12/07/2024: ADT 3-1 Sporting Cristal
- 27/01/2024: Sporting Cristal 6-2 ADT
Fixture de las semifinales de la Copa de la Liga 2026
- 23/09, 3.00 p. m.: Alianza Atlético vs. Sport Boys
- 23/09, 3.00 p. m.: Sporting Cristal vs. ADT
- 07/10, 3.00 p. m.: ADT vs. Sporting Cristal
- 07/10, 3.00 p. m.: Sport Boys vs. Alianza Atlético
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90