Próximo partido de Sporting Cristal: fecha, hora y canal ante ADT por semifinal de Copa de la Liga

Sporting Cristal consiguió una importante victoria ante Atlético Grau por el Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, ahora los rimenses deberán volver a concentrarse en la Copa de la Liga, donde enfrentarán a ADT de Tarma. Los dirigidos por Roberto Mosquera afrontarán un compromiso sumamente importante, pues buscan mantenerse entre los cuatro mejores del certamen. En esta nota conocerás cuándo será el próximo partido de los celestes, previo al parón por los amistosos de la selección peruana.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs ADT por Copa de la Liga?

El próximo partido de Sporting Cristal será contra ADT este 23 de setiembre en el mítico estadio Alberto Gallardo, que cuenta con una capacidad para 11.600 espectadores.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT por Copa de la Liga?

El compromiso en el Rímac está pactado para disputarse desde las 3.00 p. m., por lo que muchos rimenses no querrán perderse el encuentro. Si te encuentras fuera del país, Diario Líbero te deja los horarios para otros países.

Perú: 3.00 p. m.

3.00 p. m. Colombia: 3.00 p. m.

3.00 p. m. Ecuador: 3.00 p. m.

3.00 p. m. Chile: 4.00 p. m.

4.00 p. m. Bolivia: 4.00 p. m.

4.00 p. m. Venezuela: 4.00 p. m.

4.00 p. m. Paraguay: 4.00 p. m.

4.00 p. m. Argentina: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Brasil: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Uruguay: 5.00 p. m.

Conoce la programación del Sporting Cristal vs ADT

Sporting Cristal vs ADT: ¿Dónde ver la Copa de la Liga?

El partido entre Sporting Cristal y ADT por la Copa de la Liga 2026 podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube de Bicolor+, plataforma de transmisión en línea de la Federación Peruana de Fútbol. De esta manera, los hinchas podrán disfrutar del encuentro entre celestes y tarmeños.

¿Cuándo es el partido de vuelta de Sporting Cristal vs ADT?

Cabe señalar que el partido de vuelta entre ambos equipos se disputará el miércoles 7 de octubre en el Estadio Unión Tarma.

Últimos partidos de Sporting Cristal y ADT

Los últimos enfrentamientos entre ambos equipos reflejan que tanto Sporting Cristal como ADT suelen hacerse fuertes cuando juegan en condición de local. Por ello, el próximo duelo podría mantenerse en la misma línea y definirse por una diferencia mínima en el marcador.

24/05/2026: Sporting Cristal 2-1 ADT

2-1 ADT 04/10/2025: ADT 3-2 Sporting Cristal

3-2 Sporting Cristal 17/05/2025: Sporting Cristal 2-1 ADT

2-1 ADT 12/07/2024: ADT 3-1 Sporting Cristal

3-1 Sporting Cristal 27/01/2024: Sporting Cristal 6-2 ADT

Fixture de las semifinales de la Copa de la Liga 2026