Sporting Cristal tomó la decisión de poner fin al ciclo de Roberto Mosquera: "No va más"

Uno de los clubes que se mantiene con la ilusión de pelear el Torneo Clausura 2026 es Sporting Cristal. Los malos resultados fuera de casa generaron mucha desazón en la directiva e hinchada, por lo que uno de los apuntados fue Roberto Mosquera. Justamente, se conoció que la semana pasada el cuadro celeste tomó la decisión de no continuar con el estratega, pero que un hecho hizo que todo dé un giro a su favor.

Sporting Cristal tomó la decisión de no seguir con Roberto Mosquera

En la información brindada por el periodista y productor Julio Peña, en el programa 'Fútbol Satélite', se indicó que la semana pasada, luego de la derrota de Sporting Cristal en el Callao ante Sport Boys, se tomó la decisión de no contar con Roberto Mosquera en el club celeste, pero que el incidente contra Julio César Uribe apaciguó esa postura.

"Hay un técnico que se salvó la semana pasada. Un incidente en la semana lo salvó. Este incidente en la semana le terminó salvando la cabeza a un técnico y obviamente el fin de semana, el resultado de su equipo también. Pero no es que haya armonía y felicidad en ese equipo. Después del partido contra Boys, hubo algunos roces ahí bravos, en el vestuario. Cruces entre jugadores y comando técnico, porque hay alguna disconformidad con parte del comando técnico. Ya se había dicho 'No va. No va más'. Y al final pasó todo este tema de Julio César Uribe y se llevó el tema por otro lado, hubo distracción, conversaron los jugadores...la cosa se calmó un poco. Jugaron contra Chankas y ganaron, y hay que ver ahora qué sucede con Cristal jugando de visita.", manifestó.

Roberto Mosquera estuvo presente en la victoria de Sporting Cristal ante Chankas.

Dada la repercusión del caso sobre la agresión de un presunto hincha a Julio César Uribe, el foco estuvo en salvaguardar al actual director de fútbol de Sporting Cristal, por lo que la decisión de separar a Roberto Mosquera quedó de lado. Eso sí, dejó abierta la posibilidad dependiendo de lo que vaya a ocurrir el próximo encuentro de visita ante CD Moquegua.

Lo cierto es que el 5-0 de Sporting Cristal ante Chankas fue otro factor para seguir con Mosquera como cabeza del equipo para lo que resta de la temporada, pero se sigue observando el rendimiento del plantel para los últimos encuentros del año.

Periodista y productor Julio Peña dio detalles de la decisión que había tomado Sporting Cristal sobre Roberto Mosquera.

Próximos partidos de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026