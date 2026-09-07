Sporting Cristal: los partidos que le restan en el Clausura 2026 para pelear por el título

Se va llegando a la mitad del Torneo Clausura 2026 y uno de los clubes que no se resigna a bajar los brazos del campeonato es Sporting Cristal. El elenco celeste no ha conseguido resultados claves en esta temporada, pero ciertos marcadores en la semana han valido para que se siga aferrando a la lucha del primer lugar para la ilusión de los aficionados. En esta nota conoce los partidos que le deparan a los dirigidos por Roberto Mosquera.

Sporting Cristal y los partidos que le restan en el Torneo Clausura 2026

Este es el fixture que le queda a Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026 en busca de conseguir el sueño del título del certamen:

Fecha 9: CD Moquegua vs Sporting Cristal

Fecha 10: Sporting Cristal vs Atlético Grau

Fecha 11: UTC vs Sporting Cristal

Fecha 12: Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

Fecha 13: Cusco FC vs Sporting Cristal

Fecha 14: Sporting Cristal vs Alianza Lima

Fecha 15: Sporting Cristal vs FC Cajamarca

Fecha 16: ADT vs Sporting Cristal

Fecha 17: Sporting Cristal vs Cienciano

Uno de los aspectos que ha complicado a Sporting Cristal a lo largo de la temporada 2026 está relacionado con los duelos que ha afrontado en condición de visita. Los rimenses no llevan buenos registros en lo que refiere a esta Liga 1, por lo que ahora deberá evaluar bien sus cotejos fuera de casa para tratar de cortar esa mala racha.

Sporting Cristal goleó a Los Chankas en el Alberto Gallardo

Sporting Cristal es el peor club jugando de visitante en la Liga 1 2026

A la fecha, estos son los partidos que ha registrado Sporting Cristal en condición de visitante, logrando un total de seis puntos de 39 puntos posibles. Ahora, tiene cuatro partidos fuera de casa para lo que queda el Torneo Clausura 2026, por lo que tratará de cortar su mal momento para seguir en la pugna del título.

Deportivo Garcilaso 1-1 Sporting Cristal

Juan Pablo II 0-2 Sporting Cristal*

Sport Huancayo 3-2 Sporting Cristal

Los Chankas 3-2 Sporting Cristal

Atlético Grau 4-1 Sporting Cristal

Comerciantes Unidos 1-0 Sporting Cristal

Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal

FC Cajamarca 3-1 Sporting Cristal

Cienciano 3-2 Sporting Cristal

Melgar 2-1 Sporting Cristal

Universitario 1-1 Sporting Cristal

Alianza Atlético 3-1 Sporting Cristal

Sport Boys 1-0 Sporting Cristal

*Este es el único partido que Sporting Cristal ha podido ganar en condición de visita en lo que va de la Liga 1 2026.