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Cristiano Da Silva reveló la medida que tomó Julio César Uribe con el plantel de Cristal luego de la agresión
Cristiano Da Silva rompió su silencio para revelar la decisión que tomó Julio César Uribe con los futbolistas de Sporting Cristal luego de sufrir la agresión por parte de un supuesto hincha.
Sporting Cristal atravesó una situación complicada después de que, presuntamente, un aficionado agrediera a Julio César Uribe en las afueras del Estadio Alberto Gallardo. Más tarde, tras concluir el encuentro frente a Los Chankas, Cristiano Da Silva rompió su silencio y explicó cuál fue la decisión que adoptó el directivo rimense con el plantel del club.
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Cristiano Da Silva reveló la decisión que tomó Julio César Uribe con los futbolistas de Sporting Cristal luego de la agresión
En la zona mixta, tras la goleada por 5-0 ante Chankas, Da Silva concedió una entrevista a distintos periodistas, quienes le consultaron sobre la agresión que sufrió Uribe antes del partido de este domingo por el Torneo Clausura 2026.
El brasileño mencionó que luego del golpe al director general de Fútbol de Cristal, el directivo tomó la decisión de reunirse con los jugadores del plantel para conversar sobre lo sucedido.
Video: El Diez
Asimismo, Cristiano Da Silva señaló que lo más adecuado es que Julio César Uribe explique lo que conversó con los futbolistas de Sporting Cristal, pues él no tiene nada que comentar sobre ese asunto por motivos de privacidad.
“Un buen partido que hemos hecho hoy. Lo que pasó tenemos que olvidar y pensar para adelante. Sí (Uribe habló con el equipo), pero eso es mejor que hable él que yo”, afirmó el lateral izquierdo.
Julio César Uribe sufrió agresión por parte de un supuesto hincha de Sporting Cristal
El 3 de septiembre, tras el entrenamiento de Sporting Cristal, Julio César Uribe recibió un fuerte golpe de parte de un hincha, en medio de la complicada situación que atraviesa el equipo en la tabla de posiciones del Torneo Clausura y en la clasificación acumulada de la Liga 1 2026.
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