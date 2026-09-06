Santiago González condenó agresión a Uribe tras goleada de Cristal a Los Chankas: "La violencia no sirve"

Sporting Cristal terminó la semana con una sonrisa tras golear por un contundente 5-0 a Los Chankas por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. Los rimenses pusieron un alto a la crisis futbolística que vienen atravesando y aprovecharon esta alegría para expresar su respaldo a Julio César Uribe, director general de fútbol del club, quien fue agredido el último jueves por un presunto hincha.

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Santiago González se solidarizó con Julio César Uribe

Al respecto, Santiago González se sumó a los mensajes de solidaridad y exigió respeto para el 'Diamante', al tratarse de una de las máximas leyendas del club y del fútbol peruano. En ese sentido, condenó cualquier acto de violencia y alegó que dichas actitudes no conllevan a nada bueno.

"Creo que hoy jugamos muy bien, hicimos un gran partido y gracias a eso pudimos lograr el triunfo. Creo que es una victoria importante para todos. La violencia no le sirve a nadie, son cosas que ya pasaron, nosotros tenemos que enfocarnos en el campo, lograr los tres puntos como hicimos hoy, creo que queda pendiente eso (ganar de visita) pero hoy a disfrutar el triunfo", sostuvo.

Cristal goleó 5-0 a Los Chankas en el Alberto Gallardo.

De esta forma, el extremo argentino valoró el resultado de este domingo y rechazó la agresión que sufrió Uribe durante la semana en exteriores del Estadio Alberto Gallardo. Vale resaltar que Hernán Barcos, Yoshimar Yotún y Diego Enríquez, entre otros, también dedicaron el triunfo al ídolo del club.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

Tras superar una semana complicada, Sporting Cristal volverá a jugar el próximo sábado 12 de septiembre a las 3.15 p. m., cuando visite en el Estadio 25 de Noviembre a su similar de CD Moquegua, por la fecha nueve del Torneo Clausura. Los celestes buscarán acabar con su mala racha en condición de visitante, pues solo han ganado una vez fuera de casa en lo que va de la presente temporada.

El primer y único triunfo de Sporting Cristal de visita en la Liga 1 2026 se dio en el Apertura, el pasado 14 de febrero, cuando derrotó por 2-0 a Juan Pablo II en Chongoyape con goles de Felipe Vizeu y Luis Iberico.