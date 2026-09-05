Giancarlo Granda sin filtros tras conferencia de Julio César Uribe: "Debería dar un paso al costado"

La reciente conferencia de Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, viene generando diversas reacciones por sus sentidas palabras tras la agresión que sufrió por parte de un presunto hincha en las afueras del Estadio Alberto Gallardo. A dichos pronunciamientos se sumó el periodista Giancarlo Granda, quien tuvo una firme postura sobre la decisión del 'Diamante' de permanecer en el cargo pese a que fue violentado.

Giancarlo Granda criticó a la directiva de Cristal y recomendó a Uribe renunciar

Durante la última emisión del programa 'Al Ángulo', el hombre de prensa tuvo duras palabras para la directiva del cuadro rimense y señaló que Julio César Uribe debió dar un paso al costado en la conferencia que se llevó a cabo el último viernes. El 'Flaco' aseguró que el ídolo del fútbol peruano viene siendo usado por la dirigencia del club para amortiguar las críticas por el mal presente del equipo en la Liga 1 2026.

“Yo creo que Uribe debería renunciar y no por darle una victoria a la violencia, Uribe debe renunciar por el maltrato interno que recibe. Hoy Uribe es el pararrayos de todo el desastre de Cristal. (la directiva) de fútbol no hablan nunca. Ese pararrayos le apuntan todos a Uribe y todos le achacan un fracaso de 6 años que no es de él. ¿Alguien tiene dudas de que Uribe quiere que le vaya mal a Cristal?, no pues.”, dijo.

“Buena fe hay, pero muchas veces no alcanza con la buena fe. Yo creo que Julio César, más allá de lo que pueda opinar la familia (de Uribe), creo que sí debería dar un paso al costado, porque me parece que la imagen de él se está dañando absolutamente”, sentenció.

De esta forma, Giancarlo Granda consideró que Julio César Uribe debe renunciar al cargo de director general de fútbol de Cristal debido a que el hincha le atribuye la mala campaña del cuadro cervecero, lo cual estaría afectando su imagen como ídolo del equipo. Recordemos que Uribe asumió el puesto a mediados del 2025.

Julio César Uribe se quebró en conferencia y descartó renunciar a Cristal

Entre lágrimas, Uribe se mostró visiblemente afectado por el maltrato a su persona y el presente irregular del plantel, no obstante, descartó renunciar al cargo y reveló cuáles son las motivaciones que lo mantienen firme en su puesto.

“A mí el fútbol no me emociona mucho ya. Me emociona el abrazo de Yotún con su esposa después de un año y pico de sufrimiento. Me emociona lo de Barcos, cuando hace gol y se abraza con su esposa. Yo no creo en otro camino que no sea la convicción de lo que quieres alcanzar. Por principios, uno nunca debe abandonar el barco cuando las cosas están mal”, manifestó.