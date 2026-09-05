Delgado cuestiona gestión de Julio César Uribe en Cristal, pero lo defiende tras agresión: “Acto cobarde”

La agresión sufrida por Julio César Uribe ha provocado en las últimas horas distintas lecturas y respuestas. Entre ellas, la de Erick Delgado, quien admitió que no comparte la labor del exfutbolista como director deportivo de Sporting Cristal, aunque subrayó que ello no justifica lo sucedido. En ese sentido, pidió diferenciar el trabajo que desempeña hoy el 'Diamante' de la imagen que construyó como jugador.

Delgado también describió el ataque como repudiable y un acto cobarde, y afirmó que no refleja al aficionado de Cristal. El exguardameta sostuvo que los seguidores tienen derecho a manifestar su molestia y a cuestionar el presente del club, pero remarcó que existen formas distintas de hacerlo. Además, puso en valor la carrera de Uribe en el fútbol y expresó su respaldo al histórico referente celeste.

Erick Delgado sobre agresión a Julio César Uribe

El exarquero celeste señaló que la actual gestión de Uribe en la institución no es la mejor. Pese a ello, rechazó con firmeza la agresión cometida por estas personas, sobre todo porque fue por la espalda.

“Me parece que todos pueden tener su opinión en cuanto a la gestión. Yo sigo pensando que la gestión es mala, no vamos a negarlo. Pero Julio César merece otro tipo de respeto. Hay que separar al director deportivo de hoy con el jugador e ídolo que fue de Sporting Cristal”, fueron las primeras palabras de Delgado durante la emisión del programa Entre Palos.

“No estoy de acuerdo con lo que ha pasado. Es repudiable y creo que no representa al hincha de Sporting Cristal, porque un hincha no haría eso en ninguna situación. Yo quiero pensar y estoy casi seguro que ha sido un hecho aislado, porque fue por detrás (la agresión), aparte cobarde. Un acto cobarde”.

“Estoy en desacuerdo con cómo están gestionando el club y con cómo está jugando el equipo, pero nunca voy a estar de acuerdo con este tipo de actitudes, menos aún contra un ídolo como Julio César Uribe”.

“Cuando hablamos de fútbol, siempre pongo a Alberto Gallardo y Julio César Uribe. Si tenemos que hablar de una persona que con la pelota en los pies fue extraordinaria, tenemos que mencionar a Julio César Uribe como estandarte. Por eso, estoy totalmente en desacuerdo con lo que pasó. Ojalá no se vuelva a repetir”.

“El hincha de Cristal está en todo su derecho de reclamar, dar su punto de vista y hacerse notar, pero hay diferentes maneras de hacerlo y creo que esta no es la manera. Me solidarizo con Julio César”, finalizó.

Presunto hinchas de Sporting Cristal agredió a Julio César Uribe



