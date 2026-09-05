Diego Penny rotundo tras conferencia de Julio César Uribe: "Me causó sorpresa que esté solo"

El exarquero y comentarista deportivo Diego Penny, se refirió a la reciente conferencia de prensa brindada por Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, en lo que fue su primer pronunciamiento tras la agresión que sufrió el último jueves en las afueras del Estadio Alberto Gallardo. El exportero, con pasado celeste, resaltó la actitud resiliente del 'Diamante', no obstante, cuestionó la ausencia de algunos referentes del plantel durante el evento.

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Diego Penny cuestionó la ausencia de Yoshimar Yotún y otros referentes en conferencia de Uribe

Durante la última emisión del programa 'Al Ángulo', el popular 'flaco' resaltó la madurez y profesionalidad del ídolo rimense para mantenerse en su cargo pese a ser violentado por presuntos hinchas del cuadro cervecero; sin embargo, expresó su extrañeza por la ausencia de jugadores y directivos en la conferencia de Uribe. En ese sentido, Penny resaltó que la presencia de alguno de ellos hubiera representado un gran gesto de apoyo para el exjugador.

“(Uribe) afrontó esta situación, dio la cara, pero me causó algo de sorpresa el hecho de que esté solo (en la conferencia). Me hubiera gustado, yo como exjugador (de Cristal), que esté a su derecha Yoshimar Yotún, como capitán del equipo, me hubiera gustado que esté a la izquierda algún representante de la dirigencia o Roberto (Mosquera)”, cuestionó.

En otro momento, Penny recordó las lágrimas de Uribe en plena conferencia y señaló que, pese a ser una leyenda del fútbol peruano, sigue siendo un ser humano y, como tal, debió haber estado acompañado por el plantel a modo de apoyo ante la situación que le tocó vivir.

Julio César Uribe se quebró en plena conferencia y descartó su renuncia en Sporting Cristal

Durante un momento de la conferencia, Uribe, visiblemente afectado y entre lágrimas, confesó que el fútbol ya no lo tiene motivado como en sus mejores épocas y precisó que son las vivencias del día a día las que lo mantienen fuerte para seguir adelante. En ese sentido, descartó su renuncia al cargo.

“A los jugadores no se los he dicho todavía pero lo tengo claro, a mí el fútbol no me emociona mucho ya. Me emociona el abrazo de Yotún con su esposa después de un año y pico de sufrimiento. Me emociona lo de Barcos, cuando hace gol y se abraza con su esposa”, señaló entre sollozos.

(VIDEO: Cristal TV - X: Julio Ahumada)

“Yo no creo en otro camino que no sea la convicción de lo que quieres alcanzar. Por principios, uno nunca debe abandonar el barco cuando las cosas están mal”, añadió.

¿Por qué agredieron a Julio César Uribe?

Un grupo de sujetos, presuntos hinchas de Cristal, interceptaron el vehículo de Uribe, quien se retiró del Alberto Gallardo tras el entrenamiento del primer equipo, para recriminarle por el mal momento del club en la Liga 1 2026. En un video difundido en redes sociales, se observa el preciso instante en el cual uno de ellos golpea al 'Diamante', quien descendió de su vehículo para intentar dialogar con los iracundos individuos.