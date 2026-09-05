Alineaciones Sporting Cristal vs Los Chankas: el once de Roberto Mosquera para volver al triunfo

Sporting Cristal vs Los Chankas protagonizarán un encuentro de alta intensidad este domingo 6 de septiembre por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Los rimenses tienen la obligación de imponerse ante su hinchada en el Estadio Alberto Gallardo para intentar dejar atrás la crisis deportiva e institucional que atraviesa el club. Conoce las alineaciones que presentarán ambas escuadras.

Alineación de Sporting Cristal

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Agustín Álvarez, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Santiago González, Juan Cuesta y Michael Hoyos.

Roberto Mosquera sabe que no tiene margen de error luego de la última derrota ante Sport Boys y la crisis generada por la falta de resultados. Por ello, alistará su mejor oncena, empezando por la presencia de Diego Enríquez en el arco, quien estará protegido por la dupla de centrales conformada por Miguel Araujo y Rafael Lutiger.

Sporting Cristal suma dos derrotas consecutivas y está lejos de los primeros lugares.

Los celestes tendrán que afrontar la ausencia de Catriel Cabellos por expulsión y la baja de Ian Wisdom por lesión. Ante este panorama, todo hace indicar que Agustín Álvarez tendrá la oportunidad de sumar su primera titularidad. Además, la presencia de Yoshimar Yotún será fundamental para la distribución del juego en el mediocampo.

En cuanto al frente ofensivo, las bandas estarán ocupadas por el 'Santi' González y Juan Cuesta, quienes serán importantes para aportar creatividad y desequilibrio. Por su parte, Michael Hoyos apunta a mantenerse como titular en busca de imponer toda su experiencia. Cabe señalar que el cuadro celeste también tendrá disponibles a jugadores de renombre como Hernán Barcos, Maxloren Castro, entre otros.

Alineación de Los Chankas

Hairo Camacho; Oshiro Takeuchi, Carlos Pimienta, Héctor González, Michael Kaufman, Brayan Guevara; Jorge Palomino, Kelvin Sánchez, André Vásquez; Jarlin Quintero y Franco Torres.

Los Chankas llegan al encuentro en una situación similar en cuanto a resultados, tras acumular cuatro partidos sin conocer la victoria en el Torneo Clausura. De hecho, el equipo suma tres derrotas consecutivas y ha evidenciado enormes falencias defensivas, al recibir 10 goles en apenas tres encuentros.

Chankas suma tres derrotas consecutivas en el Torneo Clausura

Por ello, Walter Paolella alista su mejor oncena posible para enfrentar a los cerveceros. Dentro de su esquema contará con jugadores importantes como Jorge Palomino, Jarlin Quintero y Franco Torres, siendo estos dos últimos sus principales cartas ofensivas. Además, la presencia de Abdiel Ayarza entre los convocados le dará un importante plus al equipo en ataque.