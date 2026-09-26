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Sinuano Día HOY, sábado 26 de septiembre 2026 EN VIVO: resultados y ganadores del último sorteo

Mira los resultados del sorteo Sinuano Día del sábado 26 de septiembre de 2026 que llegó para premiar a los afortunados ganadores en Colombia. ¡Mucha suerte!

Angie De La Cruz
Mira los resultados y ganadores del Sinuano Día del sábado 26 de septiembre.
Mira los resultados y ganadores del Sinuano Día del sábado 26 de septiembre. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz

MOMENTOS DESTACADOS

14:34

Resultados Sinuano Día del sábado 26 de septiembre

Números ganadores del Sinuano Día: 8562 - La Quinta: 5

14:12

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día de hoy, sábado 26 de septiembre de 2026, juega a las 2:30 p. m. en Colombia. Los resultados se publican poco después de realizado el sorteo.

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Resultados EN VIVO del Sinuano Día de HOY, sábado 26 de septiembre de 2026 en Colombia y conoce cuáles son las balotas ganadoras de la lotería. ¿Qué jugó? En esta nota de Líbero siga la transmisión ONLINE para acceder a los números que salieron y coteje su boleto en buen estado.

Este viernes 25 de septiembre se conocerán los resultados del último sorteo Sinuano Noche.

PUEDES VER: ¿Qué jugó? Resultados del último sorteo Sinuano Día del viernes 25 de septiembre de 2026

Sinuano Día: resultados y ganadores de HOY, sábado 26 de septiembre

14:34
26/9/2026

Resultados Sinuano Día del sábado 26 de septiembre

Números ganadores del Sinuano Día: 8562 - La Quinta: 5

14:31
26/9/2026

Transmisión del Sinuano Día del sábado 26 de septiembre

14:13
26/9/2026

Sinuano Día: cuáles son las estadísticas

Según las estadísticas disponibles para Sinuano Día, estos son los números que más han aparecido recientemente:

  • 8, 6 y 9 son las cifras más frecuentes en los últimos 100 sorteos analizados.
  • En las dos últimas cifras, las combinaciones que más se repitieron fueron 92 y 11
  • Por posición, el sitio oficial de Sinuano registra como cifras más frecuentes 0-6-0-9
  • A nivel histórico, entre las cifras individuales destacan 9, 6, 4 y 8 por frecuencia acumulada.
14:12
26/9/2026

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día de hoy, sábado 26 de septiembre de 2026, juega a las 2:30 p. m. en Colombia. Los resultados se publican poco después de realizado el sorteo.

13:25
26/9/2026

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura de los resultados del Sinuano Día de hoy, sábado 26 de septiembre de 2026. En esta nota de Líbero podrá revisar el número ganador, La Quinta y todos los detalles del sorteo.

Resultados Sinuano Día del sábado 26 de septiembre

  • Números ganadores del Sinuano Día: 8562
  • La Quinta: 5

Modalidades de juego de El Sinuano

Las principales modalidades de juego de El Sinuano en Colombia son:

  • 4 cifras directo o superpleno: debes acertar las cuatro cifras en el mismo orden del resultado ganador.
  • 4 cifras combinado: aciertas las cuatro cifras, pero sin importar el orden.
  • 3 cifras directo: debes acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • 3 cifras combinado: aciertas las tres últimas cifras, aunque estén en un orden diferente.
  • 2 cifras o “pata”: consiste en acertar las dos últimas cifras.
  • 1 cifra o “uña”: ganas al acertar únicamente la última cifra.
  • Quinta balota: corresponde a una cifra adicional que puede generar premios complementarios, según la modalidad seleccionada.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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