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Sinuano Día HOY, sábado 26 de septiembre 2026 EN VIVO: resultados y ganadores del último sorteo
Mira los resultados del sorteo Sinuano Día del sábado 26 de septiembre de 2026 que llegó para premiar a los afortunados ganadores en Colombia. ¡Mucha suerte!
MOMENTOS DESTACADOS
Resultados Sinuano Día del sábado 26 de septiembre
Números ganadores del Sinuano Día: 8562 - La Quinta: 5
¿A qué hora juega el Sinuano Día?
El Sinuano Día de hoy, sábado 26 de septiembre de 2026, juega a las 2:30 p. m. en Colombia. Los resultados se publican poco después de realizado el sorteo.
Resultados EN VIVO del Sinuano Día de HOY, sábado 26 de septiembre de 2026 en Colombia y conoce cuáles son las balotas ganadoras de la lotería. ¿Qué jugó? En esta nota de Líbero siga la transmisión ONLINE para acceder a los números que salieron y coteje su boleto en buen estado.
PUEDES VER: ¿Qué jugó? Resultados del último sorteo Sinuano Día del viernes 25 de septiembre de 2026
Sinuano Día: resultados y ganadores de HOY, sábado 26 de septiembre
Resultados Sinuano Día del sábado 26 de septiembre
Números ganadores del Sinuano Día: 8562 - La Quinta: 5
Transmisión del Sinuano Día del sábado 26 de septiembre
Sinuano Día: cuáles son las estadísticas
Según las estadísticas disponibles para Sinuano Día, estos son los números que más han aparecido recientemente:
- 8, 6 y 9 son las cifras más frecuentes en los últimos 100 sorteos analizados.
- En las dos últimas cifras, las combinaciones que más se repitieron fueron 92 y 11
- Por posición, el sitio oficial de Sinuano registra como cifras más frecuentes 0-6-0-9
- A nivel histórico, entre las cifras individuales destacan 9, 6, 4 y 8 por frecuencia acumulada.
¿A qué hora juega el Sinuano Día?
El Sinuano Día de hoy, sábado 26 de septiembre de 2026, juega a las 2:30 p. m. en Colombia. Los resultados se publican poco después de realizado el sorteo.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura de los resultados del Sinuano Día de hoy, sábado 26 de septiembre de 2026. En esta nota de Líbero podrá revisar el número ganador, La Quinta y todos los detalles del sorteo.
Resultados Sinuano Día del sábado 26 de septiembre
- Números ganadores del Sinuano Día: 8562
- La Quinta: 5
Modalidades de juego de El Sinuano
Las principales modalidades de juego de El Sinuano en Colombia son:
- 4 cifras directo o superpleno: debes acertar las cuatro cifras en el mismo orden del resultado ganador.
- 4 cifras combinado: aciertas las cuatro cifras, pero sin importar el orden.
- 3 cifras directo: debes acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
- 3 cifras combinado: aciertas las tres últimas cifras, aunque estén en un orden diferente.
- 2 cifras o “pata”: consiste en acertar las dos últimas cifras.
- 1 cifra o “uña”: ganas al acertar únicamente la última cifra.
- Quinta balota: corresponde a una cifra adicional que puede generar premios complementarios, según la modalidad seleccionada.
¡Vamos al Circo!
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