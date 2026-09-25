Horóscopo gratuito del sábado 26 de septiembre: acertadas predicciones y tarot de Josie Diez Canseco

El universo parece tener un mensaje especial para cada signo este sábado 26 de septiembre. Las cartas del tarot y la energía de los astros revelan señales que podrían marcar el rumbo del amor, el dinero y las decisiones que tomes durante esta jornada. Descubre las acertadas predicciones de Josie Diez Canseco y presta atención a aquello que el destino podría estar intentando mostrarte con el mejor horóscopo de Internet.

Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones del sábado 26 de septiembre

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: No esperes a que esa persona cambie, aléjate tu indiferencia lo hará reaccionar. Encontrarás mucho apoyo de parte de tus compañeros de trabajo para realizar esa labor, los resultados saldrán mejor de lo que imaginaste.

Número de suerte 19.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Esa persona que está cerca de ti te viene inquietando, hoy aceptarás su propuesta. Aunque no estás pasando un buen momento económico no te faltará el dinero para comprar eso que tanto necesitas, recibirás un aumento muy pronto.

Número de suerte 22.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: No te dejes llevar por la apariencia de esa persona, conócela te darás una gran sorpresa. Tus ideas serán escuchadas por alguien importante, aprovecha su atención para proponerle una sociedad que será muy beneficiosa para ambos.

Número de suerte 16.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Tu intuición y creatividad te ayudarán el día de hoy, esa persona se interesará en ti. Te sentirás completamente estimulado al realizar tus proyectos, el éxito será inmediato, obtendrás buenos resultados económicos.

Número de suerte 13.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: No intentes darle una nueva oportunidad a tu pasado, es tiempo de dar vuelta a la página. Te sentirás en ventaja de tus compañeros, estar mejor organizado te servirá para demostrar tu capacidad, conseguirás el ascenso que tanto esperas.

Número de suerte 6.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Deja las desconfianzas no todos son malos, alguien diferente te ofrecerá su compañía. Evita invertir tus ahorros en negocios poco provechosos, busca algo más rentable, encontrarás una mejor propuesta que duplicará tus ingresos.

Número de suerte 15.

LIBRA: 23 SET.- 22 OCT.: Amigos íntimos te buscarán para disfrutar de un momento, aprovecha su compañía. Tu intuición te ayudará a elegir cuál será el momento ideal para invertir, el consejo de alguien experimentado mejorará tu visión de ese negocio.

Número de suerte 2.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: No te angusties tanto por lo que dijiste, esa persona olvidará tu comentario. Recibirás una grata noticia de tus superiores, con tu nuevo puesto laboral podrás resaltar tus proyectos, obtendrás mayores reconocimientos.

Número de suerte 18.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Ceder a las tentaciones no te traerá nada positivo, dedícate solo a ella. La posibilidad de recibir ingresos consistentes hará que te sientas cómodo, es tiempo de compartir tu estabilidad económica con las personas que siempre te apoyaron.

Número de suerte 17.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Cambia esa actitud, los resultados que obtengas dependerán solo de ti. Una nueva promoción laboral pondrá a prueba tu capacidad y desenvolvimiento, esfuérzate por obtenerla y disfrutarás de los beneficios que esto te puede brindar.

Número de suerte 12.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Te está costando llegar a esa persona, cambia de estrategia y atraerás su interés. El impulso de tus palabras podría perjudicarte laboralmente, antes de decir algo mejor piensa en las consecuencias. Se vienen cambios con mejoras económicas.

Número de suerte 11.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tendrás un día lleno de emociones, tus planes saldrán mejor de lo que esperabas. Situaciones inesperadas harán que pongas atención en tu entorno laboral, un viaje de trabajo te abrirá las posibilidades de un ascenso, aprovecha esta oportunidad.