Sporting Cristal vs. Chankas por Torneo Clausura: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Sporting Cristal vs. Chankas se enfrentan este domingo 6 de septiembre, desde el Estadio Alberto Gallardo de Lima, en un partido correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

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Sporting Cristal vs. Chankas: horario del partido

Si eres fan de la Liga 1 Perú y quieres seguir el partido de Sporting Cristal vs. Chankas, por la octava fecha del Torneo Clausura 2026, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:

México y Centroamérica: 10.00 a. m.

Perú: 11.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 12.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Paraguay: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Chankas?

Si deseas ver EN VIVO ONLINE el partido entre Sporting Cristal vs. Chankas, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, tendrás que sintonizar L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal que se transmite por los siguientes operadores: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.

Sporting Cristal vs. Chankas por el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1

Será la segunda vez en este 2026 que los clubes Sporting Cristal y Chankas se vean las caras. De acuerdo con la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026, ambos equipos han tenido un bajón que prácticamente los ha dejado sin chances de alcanzar el liderato; los Cerveceros están décimos con 10 puntos, mientras que los Guerreros se ubican en el puesto 15 con siete unidades.

Los Celestes llegan a este partido en medio de un divorcio entre los dirigentes e hinchas, ya que en las últimas horas hubo una agresión contra Julio César Uribe a las afueras del estadio Alberto Gallardo tras los entrenamientos. El ídolo del club rimense fue señalado como uno de los responsables del mal momento que atraviesa el equipo y recibió un golpe en la cara, lo cual fue condenado por Sporting Cristal a través de un comunicado.

Sporting Cristal condenó ataque contra Julio César Uribe.

Por su parte, los Chankas acumulan cuatro encuentros sin conocer la victoria y están a nueve puntos del líder. Asimismo, los dirigidos por Walter Paolella fueron desplazados del segundo lugar de la tabla acumulada de la Liga 1 2026 al cuarto, lo cual significa quedarse fuera de un hipotético playoff a fin de año.