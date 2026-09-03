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Sporting Cristal lanzó fuerte mensaje contra grupo de hinchas: "Gente desadaptada"
Carlos Gonzáles, miembro del directorio de Sporting Cristal, criticó contra hinchas luego de que agredieran a Julio César Uribe.
Carlos Gonzáles, miembro del directorio de Sporting Cristal, habló frente a la prensa luego de que Julio César Uribe fuera agredido por un grupo de hinchas a las afueras del Estadio Alberto Gallardo. Esto fue producto de la incomodidad por haber sucumbido ante Sport Boys.
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El director deportivo del cuadro celeste recibió un golpe por parte de un aficionado, acto totalmente repudiable que la misma institución del Rímac no dudó en reprochar. Ahora, un nuevo portavoz de la institución contó que el 'Diamante' únicamente bajó de su carro para calmar a los fanáticos, pero terminó siendo agredido por un costado.
¿Qué dijo Carlos Gonzáles?
“No vamos a permitir estos actos de violencia, son totalmente rechazables. La persona que agredió a Julio César fue retenida por la policía. No hemos tocado nada sobre una renuncia, nadie debe pasar por temas de esta índole”, indicó Carlos Gonzáles.
Asimismo, el hombre de Sporting Cristal apuntó lo siguiente: “Las acciones de seguridad van a incrementar en el Alberto Gallardo de cara al partido del domingo, tenemos que proteger a nuestra delegación. No pienso generalizar, es un grupo pequeño de gente desadaptada, son delincuentes”.
Sporting Cristal también emitió un comunicado por el ataque a Julio César Uribe.
Vale precisar que los hinchas del cuadro celeste están sumamente molestos por el mal momento que atraviesa el club, ya que si la Liga 1 terminara hoy no habrían clasificado a ningún torneo Conmebol. No obstante, nunca será motivo para agredir a ninguna persona ni atentar contra su salud física o mental.
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