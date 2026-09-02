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¿Se pondría la crema? Cueva y su inesperada respuesta sobre fichar por la 'U': "En algún momento"

El volante de Sport Boys sorprendió con sus declaraciones tras ser consultado sobre la posibilidad de vestir la camiseta de Universitario en el futuro.

Antonio Vidal
Christian Cueva y su inesperada respuesta sobre fichar por la 'U'. Foto: composición Líbero/Fuera de Juego
Christian Cueva y su inesperada respuesta sobre fichar por la 'U'. Foto: composición Líbero/Fuera de Juego
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En una entrevista reciente, Christian Cueva fue consultado acerca de la opción de jugar en Universitario de Deportes y admitió que se trataría de una posibilidad atractiva para cualquier futbolista. El mediocampista resaltó el momento que atraviesa el cuadro crema y afirmó que, a su juicio, es una institución que ha sabido sostener un nivel y una línea de trabajo a lo largo de los años.

Sin embargo, 'Aladino' precisó que en este momento su prioridad es Sport Boys y recordó que es simpatizante de Alianza Lima. También señaló que en una ocasión descartó vestir la camiseta de la 'U'. Aun así, subrayó que su oficio es el fútbol, por lo que no se cierra a ninguna alternativa.

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¿Qué dijo Christian Cueva sobre fichar por Universitario?

En un primer momento, fue consultado sobre si ficharía por Sporting Cristal y señaló que, de llegar una oferta así, la consideraría.

“¿Jugarías en Cristal?”. Sí, definitivamente a quién no le agradaría estar en Cristal. decirte: “No, sería muy tonto de mi parte saber que una institución que creo que es, para mí, la única que ha mantenido de repente un estatus, una línea en todos estos años. Bueno, Alianza hace poco, los años volvió a ser Alianza, la U también, pero Cristal creo que viene en una línea distinta”, fueron sus primeras palabras, en conversación con el programa 'Fuera de Juego'.

No obstante, ante la repregunta, el volante manifestó lo siguiente: “¿Y la U? Soy hincha de Alianza, lo dije, pero eso no quita tampoco mi trabajo. Yo en algún momento siempre dije: “No, voy a la U”. siempre me dijeron para ir a la U, complementó.

Aunque dejó en claro que actualmente su trabajo está enfocado en Boys. “Pero te voy a ser bien honesto, yo estoy agradecido con la vida, con el trabajo que tengo hoy. Y si a mí me preguntas ahorita, Boys, te digo Boys”.

Cueva habló sobre si ficharía por Universitario. Foto: Composición Líbero

Cueva habló sobre si ficharía por Universitario. Foto: Composición Líbero

Trayectoria de Christian Cueva

  • San Martín II
  • San Martín
  • César Vallejo
  • Unión Española
  • Rayo Vallecano
  • Unión Española
  • Alianza Lima
  • Toluca
  • São Paulo
  • Krasnodar
  • Santos
  • Pachuca
  • Yeni Malatyaspor
  • Al-Fateh
  • Alianza Lima
  • Al-Fateh
  • Cienciano
  • Emelec
  • Juan Pablo II
  • Sport Boys
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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