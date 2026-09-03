Matías Sen calienta la previa del Universitario vs Comerciantes Unidos: "A la mínima que se distraigan"

Universitario de Deportes recibirá a Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Los cremas buscan prolongar su buena racha en la lucha por el título nacional y buscarán imponer su localía ante el cuadro de Cutervo. En ese sentido, Matías Sen, delantero y figura de 'Las Águilas', se pronunció en la previa de este esperado encuentro y dejó un contundente mensaje para los dirigidos por Héctor Cúper.

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Matías Sen, figura de Comerciantes, buscará silenciar el Estadio Monumental frente a la 'U'

En entrevista para el programa 'Modo Fútbol', el atacante argentino reconoció que el duelo frente a los cremas será sumamente complicado, debido a la calidad de sus jugadores y al amplio plantel que manejan. No obstante, aseguró que, como buen delantero, buscará la oportunidad de agarrar desprevenidos a los defensas para anotar y dar el golpe en el coloso de Ate.

“La verdad va a ser muy difícil porque ellos (Universitario) tienen buenos centrales, buenos jugadores. La verdad es que voy a tratar de tener la paciencia para encontrar el espacio, moverme continuamente para que no me referencien fácil y si me queda una tratar de aprovecharla al 100% porque esos rivales como la ‘U’ no te dejan muchos espacios y uno tiene que aprovechar la que le quede. A la mínima que por ahí se distraigan, trataré de aprovechar eso”, señaló.

Universitario vs Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura.

¿Matías Sen recibió ofertas de equipos de Lima?

Consultado sobre si estuvo cerca de fichar por algún equipo de la capital, como Alianza Lima, Sporting Cristal o el propio Universitario, Sen aclaró que no ha tenido ofertas concretas para mudar su fútbol a Lima.

“No, de la capital no. Por ahí me han llamado, pero después no hemos avanzado mucho. De provincia sí, especialmente el año pasado estuve cerca de cerrar con un equipo pero decidí quedarme acá en Comerciantes”, añadió.

Universitario vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026

Vale resaltar que Universitario de Deportes vs Comerciantes Unidos se jugará este sábado 5 de setiembre desde las 8.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de Ate, por la octava fecha del Torneo Clausura. La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) designó al juez FIFA Michael Espinoza como el encargado de impartir justicia en dicho cotejo.