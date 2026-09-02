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Universitario recibe importante noticia para partido ante Comerciantes Unidos: "Plantel completo"
Universitario ya empezó a trabajar para llegar de la mejor manera a su próximo partido ante Comerciantes Unidos. Previo al duelo, Héctor Cúper recibió una buena noticia.
Universitario de Deportes tiene como obligación seguir obteniendo triunfos en el Torneo Clausura 2026 para encaminarse al título. Su siguiente desafío será ante Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental de Ate. Precisamente, para este enfrentamiento los cremas recibieron una gratificante noticia.
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Universitario recibe importante noticia para partido ante Comerciantes Unidos
El cuadro merengue cumplió una nueva sesión de entrenamiento en las inmediaciones de Campo Mar para llegar en plena forma a su próximo partido. En ese contexto, el periodista Enrique Vega reveló que Héctor Cúper cuenta con todo el plantel a su disposición.
Según indicó el comunicador, todos los jugadores de Universitario trabajan en las mismas condiciones y no se registra una baja por lesión hasta el momento. Del mismo modo, remarcó la gran atmósfera de trabajo que se vive actualmente en tienda crema.
Video: Enrique Vega
“Universitario de Deportes sumó un día más de entrenamiento. El plantel está completo y, por ahora, todos trabajan en buenas condiciones, lo cual es una buena noticia. Hay buen ambiente en el equipo dirigido por Héctor Cúper”, fue la información que compartió el hombre de prensa junto a un video del entrenamiento.
De esta forma, el técnico de la ‘U’ podrá evaluar a plenitud a todos los jugadores y tomar la mejor decisión de cara al armado de su lista de convocados para el partido ante las ‘Águilas Cutervinas’.
Héctor Cúper alista un cambio en la defensa de Universitario
Por su parte, el periodista Gustavo Peralta señaló que Héctor Cúper ha decidido que Anderson Santamaría se mantenga en el banco de suplentes para este compromiso. Esto, luego de que tanto Williams Riveros como Caín Fara, ambos lograran ganarse la confianza del técnico tras su gran rendimiento en los últimos partidos.
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