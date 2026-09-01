Los 7 jugadores que Universitario puede perder tras nueva convocatoria de la selección peruana

Universitario de Deportes es líder del Torneo Clausura junto a Deportivo Garcilaso, por lo que está ilusionado con salir tetracampeón de la Liga 1. Bajo ese contexto, el cuadro merengue recientemente conoció que puede perder momentáneamente a siete jugadores importantes debido a la nueva convocatoria de la selección peruana para los amistosos de fecha FIFA de septiembre y octubre.

Como muchos saben, la Bicolor enfrentará a Estados Unidos en Orlando y a Canadá en Montreal como parte de su preparación para las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2030. Por ello, se informó que algunos elementos de la ‘U’ se encuentran tramitando su visa para poder entrar en territorio canadiense. A continuación, te contamos quiénes son.

Resulta que Alex Valera, Jairo Concha, Piero Quispe, Adrián Quiroz, César Inga y Diego Romero han comenzado con este trámite, mientras que Gianluca Lapadula no lo necesita al tener pasaporte europeo. En total, estos son los siete futbolistas que se ausentarán de Universitario durante el tiempo que estén entrenando con la selección peruana en Norteamérica.

Gianluca Lapadula no necesita visa gracias a haber nacido en Italia.

Vale precisar que, probablemente, la Liga 1 paralice el Torneo Clausura durante esas semanas para que ningún club se vea afectado en la competición. Recordemos que Alianza Lima, Sporting Cristal, y varios elencos del fútbol nacional aportan elementos a la Bicolor, por lo que la ausencia de sus figuras puede mermar el rendimiento dentro del campo.

¿Cuándo juega la selección peruana?

La selección peruana enfrentará a Estados Unidos el sábado 26 y a México el martes 29 de septiembre, en Orlando y Nueva Jersey respectivamente. Luego, el sábado 3 de octubre chocará con Canadá en Montreal y el martes 6 del mismo mes enfrentará a su similar de Colombia en Miami.