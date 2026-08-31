Indecopi se opone a medida cautelar a favor de Gremco en caso Universitario y solicita nulidad

El Poder Judicial dictó una medida cautelar a favor de Gremco, con la que ordenó suspender provisionalmente la medida que mantenía paralizado el procedimiento concursal de Universitario de Deportes. Sin embargo, días después de esta resolución, Indecopi se opuso y solicitó su nulidad o que se deje sin efecto.

Indecopi presentó oposición a medida a favor de Gremco en caso Universitario

Según el documento presentado por Indecopi, la entidad no solo solicitó que la medida cautelar sea revocada o dejada sin efecto, sino que también planteó expresamente la nulidad de la Resolución N.° 03, que concedió dicha medida. El pedido fue presentado ante el juzgado correspondiente para que sea tramitado y, posteriormente, se archive conforme corresponda.

Decisión de Indecopi en el caso Gremco y Universitario

Entre los argumentos expuestos, Indecopi sostiene que no existiría verosimilitud en el derecho invocado por Gremco, uno de los requisitos que deben evaluarse para conceder una medida cautelar. Asimismo, considera que tampoco se acreditaría la existencia de un peligro en la demora, ni la razonabilidad y adecuación de la medida adoptada respecto de la pretensión planteada por la empresa.

Para sustentar su posición, Indecopi ofreció como medios probatorios las copias del Expediente Administrativo N.° 172-2011/CCO-INDECOPI, remitidas íntegramente al juzgado. Con ello, la entidad busca que el órgano jurisdiccional evalúe nuevamente los fundamentos de la medida cautelar y determine si corresponde mantenerla, revocarla o declarar su nulidad. El escrito fue presentado el 28 de agosto de 2026 y lleva la firma digital del abogado Ernesto Salazar Campos, apoderado de Indecopi.