Universitario y el fixture que le resta en busca de ser campeón del Torneo Clausura 2026

Universitario de Deportes comienza a encontrar el camino hacia el título del Torneo Clausura 2026, pero no se piensa dormir en sus laureles. El gran triunfo en Cajamarca ante UTC lo perfilan como serie candidato al título, por lo que te damos a conocer los partidos que se le vienen a los cremas en busca de alzar el trofeo al cierre del certamen. Un punto a favor de los merengues es que tiene la chance de medirse contra rivales directos para marcar diferencias en la tabla de posiciones.

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¿Qué partidos le falta a Universitario en el Torneo Clausura 2026?

Estos son los partidos que le resta a Universitario en el Torneo Clausura 2026:

Fecha 8: Universitario vs Comerciantes Unidos

Fecha 9: Alianza Lima vs Universitario

Fecha 10: Deportivo Garcilaso vs Universitario

Fecha 11: Universitario vs FBC Melgar

Fecha 12: Alianza Atlético vs Universitario

Fecha 13: Universitario vs Juan Pablo II

Fecha 14: Universitario vs Sport Boys

Fecha 15: Atlético Grau vs Universitario

Fecha 16: Universitario vs CD Moquegua

Fecha 17: Sport Huancayo vs Universitario

Fixture de Universitario en el Torneo Clausura 2026.

El próximo desafío de Universitario será ante Comerciantes Unidos, antes de afrontar uno de los partidos más esperados del calendario: el clásico frente a Alianza Lima. Después tendrá una complicada visita a Deportivo Garcilaso, mientras que más adelante deberá medirse con equipos como Melgar, Alianza Atlético, Juan Pablo II, Sport Boys, Atlético Grau, Deportivo Moquegua y Sport Huancayo. Es decir, la 'U' tendrá que mantener la regularidad tanto en el Monumental como fuera de Lima si pretende consolidarse como candidato al Clausura. El fixture le presenta varios encuentros de alta exigencia y, especialmente, partidos fuera de casa que podrían terminar siendo decisivos en la definición del torneo.

Próximo partido de Universitario por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

El siguiente partido de Universitario será ante Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental por la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho cotejo se programó para el sábado 5 de septiembre a partir de las 8.30 pm. horas locales con la transmisión de L1 MAX.