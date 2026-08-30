Alianza Lima vs Universitario por el Torneo Clausura: fecha y hora confirmadas del clásico en Matute

El clásico del fútbol peruano está a la vuelta de la esquina. Alianza Lima y Universitario se enfrentarán en Matute por la fecha 9 del Torneo Clausura que puede ser decisivo para las aspiraciones de ambos equipos en el segundo certamen del año. Conoce todos los detalles para que no te pierdas este encuentro que paralizará al país.

¿Cuándo se juega Alianza Lima vs Universitario por el Torneo Clausura?

El clásico entre Alianza Lima vs Universitario se juega el próximo sábado 12 de setiembre y el escenario será el estadio Alejandro Villanueva.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario por el Torneo Clausura?

El duelo entre Alianza Lima y Universitario se juega a partir de las 20:00 hora peruana. Repasa horarios para otros países:

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 21:00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22:00 horas

México: 19:00 horas

Estados Unidos: 21:00 horas (Miami y Nueva York) y 18:00 horas (Los Ángeles)

España: 03:00 horas (del día siguiente)

Alianza Lima vs Universitario por el Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizarán una nueva edición del superclásico del fútbol peruano este sábado 12 de septiembre a las 8:00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva, por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El choque en Matute asoma crucial para las pretensiones de ambas instituciones en la recta final de la temporada, pues una victoria resulta clave para no quedar relegados en la apretada disputa por el segundo certamen del año.

El conjunto íntimo saltará al campo con la necesidad de imponerse ante su hinchada tras firmar un arranque algo irregular en este segundo torneo. Para la escuadra victoriana es imperativo sumar de a tres frente a su rival directo, ya que precisa conquistar el Clausura para proclamarse campeón nacional de manera directa sin la necesidad de pasar por los playoffs, lo que convierte a este clásico en una auténtica final anticipada.

Universitario ganó el primer clásico del año en el Monumental

Por su parte, el cuadro crema afronta esta visita obligado a ganar para mantenerse con vida en el objetivo de dar la vuelta olímpica. La prioridad del elenco merengue pasa por tomar en solitario el liderazgo del Torneo Clausura, el cual comparte en la cima con Deportivo Garcilaso pero se ubica segundo por diferencia de goles. Además, un triunfo les permitiría asegurar el segundo puesto en la tabla acumulada, posición clave para si su objetivo es clasificar directo a la final nacional y evitar una llave previa de semifinales.

Cabe recordar que en el primer clásico disputado en lo que va del año, la ‘U’ se impuso por 1-0 sobre Alianza Lima en el Estadio Monumental gracias a un tanto de Martín Pérez, volante que hoy ya no pertenece al plantel estudiantil. ¿Habrá revancha del elenco dirigido por Pablo Guede?