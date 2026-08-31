César Inga, figura de Universitario, rotundo con Alianza Lima previo al partido: "Los clásicos se ganan"

Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán una nueva edición del clásico peruano por la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. A días de este esperado encuentro, César Inga salió al frente y dejó un contundente mensaje, asegurando que este tipo de partidos “se juegan para ganar”.

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César Inga, futbolista de Universitario, dio fuerte comentario sobre el clásico ante Alianza Lima

En conversación con Radio Programas del Perú (RPP), el lateral de Universitario fue consultado sobre el clásico que disputará el conjunto crema ante Alianza Lima en la fecha 9 del Clausura, en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute.

César Inga es una de las figuras del sistema de Héctor Cúper en Universitario

Inga dejó en claro que todavía no es momento de hablar demasiado sobre el duelo ante el cuadro blanquiazul, ya que Universitario primero deberá enfrentar a Comerciantes Unidos. Sin embargo, el futbolista crema no dudó en señalar que su equipo saldrá con la intención de quedarse con los tres puntos en el clásico.

“Es obvio que también pensamos en el Clásico, pero el primer partido que tenemos que ganar es el del sábado. Ya después pensaremos en el Clásico y en salir a ganarlo, porque los clásicos se ganan. La verdad es que necesitamos esos puntos para mantenernos arriba en la pelea por el Clausura, que es nuestro primer objetivo”, afirmó el jugador crema.

¿Qué día, a qué hora y en dónde ver Alianza Lima vs Universitario?

Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán el sábado 12 de agosto a las 8:00 p. m. por la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, La Victoria y será transmitido por L1MAX.