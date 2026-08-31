Carlos Paulucci no sigue como técnico de UTC tras perder ante Universitario por el Clausura

Universitario de Deportes venció 4-2 a UTC por la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el Estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca. Días después de este encuentro, se conoció que el técnico Carlos Paulucci no continuará al frente del conjunto cajamarquino.

Carlos Paulucci no es más técnico de UTC tras perder ante Universitario en el Torneo Clausura

El periodista Ernesto Jerónimo Macedo León informó que la dirigencia de la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) llegó a un acuerdo con Paulucci para poner fin a su etapa como entrenador del club.

“Carlos Paulucci no sigue como director técnico de UTC. Cristian Molins dirigió el entrenamiento y asume como interino”, señaló el comunicador a través de su cuenta de X.

Cabe mencionar que el estratega argentino no consiguió ninguna victoria durante el Torneo Clausura. La derrota por 4-2 ante Universitario de Deportes habría sido el resultado que terminó de sentenciar su salida del cuadro cajamarquino.

Carlos Paulucci ganó 0 partidos con UTC en el Torneo Clausura 2026

Paulucci inició su etapa en UTC en la última jornada del Torneo Apertura 2026, cuando consiguió un empate 2-2 frente a Los Chankas. Posteriormente, dirigió al equipo durante el Torneo Clausura, pero no pudo revertir la situación y dejó el cargo luego de siete fechas disputadas

¿Cómo le fue a Carlos Paulucci en UTC?

Durante su etapa al frente de UTC, Paulucci afrontó la Copa de la Liga 2026 y el Torneo Clausura. En el primer certamen, el conjunto cajamarquino quedó eliminado en los cuartos de final tras caer ante Alianza Atlético.

En el Torneo Clausura, el balance fue aún más negativo: sumó cinco derrotas y dos empates en las siete jornadas disputadas, sin conseguir una sola victoria. Estos resultados terminaron provocando su salida del club.