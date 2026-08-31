Horacio Melgarejo rotundo con Javier Rabanal tras pelea en el Cienciano vs Cusco FC: "Se equivoca"

Cusco FC venció 2-1 a Cienciano en una nueva edición del clásico cusqueño. Al término del encuentro, Javier Rabanal salió al frente para celebrar eufóricamente la victoria, generando la molestia de los jugadores y de la hinchada del cuadro rojo. Tras lo ocurrido, Horacio Melgarejo, técnico del ‘Papá’, dejó un contundente comentario sobre el accionar del entrenador español.

Horacio Melgarejo dio fuerte comentario con Javier Rabanal tras pelea en el Cienciano vs Cusco FC

En conversación con L1MAX, Melgarejo cuestionó los gestos realizados por Rabanal tras el partido entre Cienciano y Cusco FC. El estratega argentino consideró que el técnico del cuadro dorado se equivocó con su celebración y le pidió tener mayor cuidado, especialmente por lo que representa su regreso al fútbol peruano.

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Para Melgarejo, Rabanal ya había mostrado una actitud similar durante su etapa en Universitario de Deportes. Sin embargo, con el paso del tiempo, su rendimiento terminó decayendo. Por ello, le recomendó no repetir el mismo error en su actual equipo y, además, le pidió respetar a los cusqueños, quienes, según sus palabras, fueron los que le dieron una nueva oportunidad en la Liga 1.

"Si vi, cuando me fui para el túnel, a Javier que se equivoca porque hace señas que no corresponden a un buen gesto y a donde estaban mujeres de nuestros jugadores y de los rivales. Luego de ahí cuando me estoy cambiando lo escucho decir: 'Griten ahora'. Yo creo que Javier se equivoca porque Cusco no solamente es Cienciano, Cusco FC o Garcilaso. Cusco tiene tres grandes equipos y yo tengo una buena relación con los jugadores de los otros clubes. Javier tiene que entender que él comenzó eufórico en la U y luego no le alcanzó por la jerarquía. Él tiene que tener mas cuidado por que la gente del Cusco le ha dado una nueva oportunidad para meterse al fútbol peruano”, afirmó.

¿Cómo le va a Javier Rabanal en Cusco FC?

Javier Rabanal llegó a Cusco FC en julio de 2026 para afrontar el Torneo Clausura y la Copa de la Liga. Desde su llegada, el entrenador español ha dirigido nueve partidos, con un saldo de cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas. Actualmente, el cuadro cusqueño ocupa el quinto lugar de la tabla con 12 puntos, a cuatro unidades de Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso, que marchan en los primeros puestos.