Revelan fuerte pelea entre 'Nacho' Barrios y Paulucci durante el UTC vs Universitario: "Eres un cag..."

UTC de Cajamarca volvió a sufrir una dura derrota en la fecha 7 del Torneo Clausura 2026, esta vez, a manos de Universitario de Deportes, que logró una épica remontada por 4-2, tras ir perdiendo al inicio del partido. Un hecho que llamó la atención de todos los presentes en el estadio Héroes de San Ramón fue la temprana salida del arquero Ignacio Barrios, quien fue reemplazado por Ricardo Bettocchi para el segundo tiempo.

Tras el final del compromiso, se reveló cuál fue el motivo principal de la atípica variante, la cuál habría sido motivada por una fuerte discusión entre el guardameta y su entrenador, Cristian Paulucci, quien lo habría responsabilizado por el gol de Jairo Concha sobre el final de la primera parte.

Revelan fuerte altercado entre Ignacio Barrios y Cristian Paulucci durante el UTC vs Universitario

Según información del periodista Gustavo Peralta Coello, todo inició a raíz de una trifulca que se armó al final del primer tiempo entre ‘Pajita’ (utilero de Universitario) y el DT de los cajamarquinos. Posterior a ello, el propio Paulucci se vio envuelto en otra acalorada discusión con el preparador de arqueros de la ‘U’, situación que ameritó la intervención de algunos jugadores para que la cosa no llegue a mayores.

“Termina el primer tiempo y suceden dos cosas. Hubo una discusión entre 'Pajita', que es el histórico utilero de Universitario, con Paulucci. Paulucci tiene palabras muy fuertes con ‘Pajita’, que respondió también. Cuando terminan yendo para el vestuario, ‘Nacho’ (Barrios) es el último en salir pero se ganan con que hay una pelea entre Ángel Venegas (preparador físico de la 'U') y Paulucci, porque Venegas no iba a permitir que le falten el respeto a ‘Pajita’. Se armó un broncón que iba a terminar mal y Valera lo saca a Venegas”, señaló el comunicador.

La discusión previa con ambos miembros de Universitario hizo que el entrenador argentino ingrese a los camerinos sumamente caliente, lo cual originó otra discusión, esta vez, con ‘Nacho’ Barrios, a quien culpó directamente por el descuento de la ‘U’ en el primer tiempo y tuvo palabras muy fuertes contra su portero.

"Cuando entra al vestuario Paulucci, tiene palabras muy fuertes con los jugadores y específicamente contra Nacho por el gol. Paulucci le dice algo muy fuerte a Nacho y Nacho le responde. A mi me dicen que le dijo eres un cag... estaba zafado Paulucci”, añadió Gustavo Peralta en el programa ‘Modo Fútbol’.

De esta forma, se confirma que el cambio de Barrios por Bettocchi se dio a raíz de una fuerte pelea entre el portero y su entrenador, quien le recriminó de forma muy acalorada por el primer tanto de Universitario.

Próximo partido de UTC por el Torneo Clausura 2026

El ‘Gavilán del Norte’, que está seriamente comprometido con el descenso, volverá a los campos de juego el próximo viernes 4 de setiembre a las 3:15 p.m. (hora peruana), cuando visite en el Estadio Campeones del 36 a Alianza Atlético, por la fecha 8 del Torneo Clausura.