Antonio García Pye rotundo tras remontada de Universitario sobre UTC: "A la 'U' nunca la den por muerta"

Antonio García Pye, gerente deportivo de Universitario de Deportes, se pronunció tras el importante triunfo obtenido por el cuadro crema por 4-2 en su visita a UTC en el Estadio Héroes de San Ramón, por la fecha 7 del Torneo Clausura. El directivo destacó la gran remontada del plantel tras ir perdiendo por 2-0 y dejó un rotundo mensaje a la hinchada merengue y a todos los detractores del equipo.

Antonio García Pye celebró el triunfo de Universitario con rotundo mensaje

En declaraciones a la prensa tras su llegada a Lima, el gerente de Universitario fue consultado sobre la clave para dar vuelta al marcador en una plaza tan complicada como es Cajamarca. García Pye aseguró que esto se dio gracias al empuje de los jugadores y dejó una advertencia a los próximos rivales de los cremas.

“(¿A qué cree que se deba este repunte de la ‘U’?)”, fue la pregunta formulada por un periodista, a lo que García Pye respondió: “Es una pregunta redundante. A la ‘U’ nunca la den por muerta, pero humildes. Todavía falta mucho y faltan partidos muy duros”.

Universitario venció por 4-2 a UTC en Cajamarca.

García Pye elogió a Gianluca Lapadula

En otro momento, García Pye habló sobre el presente de Gianluca Lapadula en Universitario y fue contundente al afirmar que el delantero ítalo-peruano viene adaptándose rápidamente al plantel: “Tiene el feeling crema, así que, vamos paso a paso”, añadió a su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Próximo partido de Universitario por el Torneo Clausura 2026

Vale precisar que Universitario volverá a los campos de juego el próximo sábado 5 de septiembre a las 8:30 p.m. (hora peruana), cuando reciba en el Estadio Monumental de Ate a su similar de Comerciantes Unidos, por la octava fecha del Torneo Clausura.

Los cremas buscarán mantenerse en la senda del triunfo y esperar una caída de Garcilaso para quedarse con el primer lugar del certamen. Por su parte, Comerciantes Unidos intentará dar el golpe y recuperarse de su última derrota frente a FC Cajamarca.