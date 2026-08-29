Álex Valera contra sus compañeros tras caer ante UTC en el primer tiempo : "Eso no puede pasar"

Álex Valera fue uno de los protagonistas de la remontada de Universitario de Deportes frente a UTC, pero el delantero crema no quedó conforme con lo ocurrido durante la primera mitad. Tras el triunfo, el atacante hizo una autocrítica y dejó un contundente mensaje a sus compañeros por los errores que permitieron al cuadro cajamarquino ponerse en ventaja.

Álex Valera, delantero de Universitario, dio rotundo comentario contra sus compañeros tras caer ante UTC en el primer tiempo

Valera consideró que Universitario no puede darse el lujo de repetir una actuación similar en los primeros minutos, ya que no siempre tendrá la posibilidad de reaccionar y darle vuelta a un marcador adverso. “Hay que autocriticarse el primer tiempo porque eso no puede pasar, siempre no vamos a poder voltear el partido. No podemos regalar goles”, dijo a L1Max.

Pese a sus cuestionamientos, el delantero destacó la actitud que mostró el plantel para no bajar los brazos y conseguir una remontada que terminó dándole los tres puntos al conjunto dirigido por Héctor Cúper. “Contento porque el equipo metió hasta el final, el equipo no va a dejar de correr hasta que acabe el partido, hoy pudimos revertir esta situación y logramos los tres puntos”, agregó.

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Finalmente, Álex Valera habló de su propio desempeño y celebró haber vuelto a marcar con la camiseta crema. El atacante dejó claro que busca aprovechar cada oportunidad que tenga para seguir aportando al equipo en la lucha por sus objetivos. “Gracias a Dios pude seguir anotando y lo importante es ayudar al equipo. Esta es la única oportunidad que tenemos y hay que aprovecharla”, comentó.

Universitario ganó 4-2 a UTC por el Torneo Clausura 2026

Universitario de Deportes se impuso por 4-2 a UTC en un encuentro muy disputado. Hasta el minuto 70, el conjunto cajamarquino iba por delante en el marcador; sin embargo, en apenas siete minutos aparecieron Andy Polo, Valera y Williams Riveros para darle la vuelta al resultado y ponerlo a favor de los cremas.