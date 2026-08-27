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Fichajes Liga Peruana de Vóley EN VIVO: altas, bajas y renovaciones de los clubes para la 2026-27

Acá podrás revisar las incorporaciones de los clubes nacionales de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

Gary Huaman
Revisa cómo marcha el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley.
Revisa cómo marcha el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley. | Foto: composición Líbero
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El inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 se aproxima, lo que lleva a los clubes a definir sus planteles. Alianza Lima busca alcanzar su cuarto título consecutivo, mientras que San Martín, Regatas y Universitario están reforzando sus equipos con el objetivo de competir por el campeonato nacional y desafiar la hegemonía del club blanquiazul. A continuación, se presentan las principales novedades del mercado de fichajes.

Facundo Morando es actual entrenador de la selección argentina.

PUEDES VER: Ex DT de Alianza Lima y hoy entrenador de Argentina minimizó a Perú tras amistosos: "Son inferiores"

Fichajes de Alianza Lima Vóley: altas, salidas y renovaciones

Fichajes

  • Alejandro Schneider (DT), Flavia Montes, Cristina Cuba, Taylor Fricano y Allison Holland.

Renovaciones

  • Esmeralda Loroña, Ysabella Sánchez, Sandra Ostos, Esmeralda Sánchez, María Alejandra Marín, Diana de la Peña, Zaira Quiñe, Clariveth Yllescas

Salidas

  • Elina Rodríguez, Meegan Hart, Maeva Orlé, Yanlis Féliz, Doris Manco González, Maricarmen Guerrero, Facundo Morando (DT)

Fichajes de Universitario Vóley: altas, salidas y renovaciones

Fichajes

  • Sarah Evaristo, Ingrid Herrada, Claudia Palza, Maricarmen Guerrero, Aixa Vigil

Renovaciones

  • Francisco Hervás (DT), Karla Ortiz, Daniela Muñoz, Lucía Magallanes, Mirian Patiño, Maluh Oliveira, Cat Flood, Estrella Bustamante, Angélica Bustamante, Taya Beller, Seleisa Elisaia

Salidas

  • Angélica Malinverno, Alexandra Machado, María Paula Rodríguez, Mara Leao, Elis Bento, Coraima Gómez, Zaira Manzo

Fichajes de San Martín Vóley: altas, salidas y renovaciones

Fichajes

  • Alexandra Machado, Martín Ambrosini (DT), Kari Zumach, Meegan Hart, Emily Zinger, Mafer López-Torres

Renovaciones

  • Pamela Cuya, Brenda Lobatón, Ginna López, Angélica Aquino, Paola Rivera

Salidas

  • Fernanda Tomé, Adeola Owokoniran, Sophia Kruczko, Simone Scherer, Shiamara Almeida, Andrea Sandoval, Flavia Montes, Aixa Vigil, Guilherme Schmitz (DT), Paola Villegas

Fichajes de Regatas Lima Vóley: fichajes, salidas y renovaciones

Fichajes

  • Nicole Abreu, Yujhamy Mosquera, Evelyn Linares, Isabella Carrasco (promovida)

Renovaciones

  • Katheryn Ryan, Kiara Montes, Horacio Bastit (DT), Alexandra Llaro, Waleska Toro, Camila Monges

Salidas

  • Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera, Katherine Ramírez, Shanaiya Aymé, Bárbara Frangella, Cristina Cuba

Fichajes de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas y renovaciones

Fichajes

  • Natalia Monteiro, Mariane Casas, Anghela Barboza, Coraima Gómez, Carolina Takahashi, Shiamara Almeida

Renovaciones

  • Julieta Holzmaisters

Salidas

  • Astrid Ruiz, Camila Pérez, Grecia Herrada

Fichajes de Géminis: altas, salidas y renovaciones

Fichajes

  • Andrea Sandoval, María Paula Rodríguez, Alondra Alarcón

Renovaciones

  • Alexandra Muñoz, Florangel Terrero, Miryec Muñoz, Vielka Peralta, Natalia Málaga (DT), Fabiana Hurtado, Ariana Vega Centeno, Alexa Vega Centeno, Estefany Mariñas, Ariana Philipps, Kiara Vicente

Salidas

  • Anghela Barboza, Katielle Alonzo, Nayeli Vílchez

Fichajes de Atenea: altas, salidas y renovaciones

Fichajes

  • Almendra Escobedo, Nayla Da Silva, Valentina Valera, Nahir Cueva, Nayeli Vílchez, Julieta Lazcano, Andrea Ampuero, Sandra Chumacero

Renovaciones

  • Isabel Fernández, Ariana Vásquez, Nicole Pérez, María José Rojas, Macarena Zegarra, Thaisa Mc Leod

Salidas

  • Manuela Sierra

Fichajes de Rebaza Acosta: altas, salidas y renovaciones

Fichajes

  • Astrid Ruiz, Dara Herrada, Camila Pérez, Martín Rodríguez (DT), Sofía Neves, Aayinde Smith, Reibeth Artigas, Greta Martinelli

Renovaciones

  • Dayanne Cure, Jeissy Chia, Keith Meneses, Gianella Chanca, Angelina Escally, Ariana Vílchez, Briana Caldas, Camila Alfaro

Salidas

  • Tato Rivero (DT), Almendra Escobedo

Fichajes de Deportivo Soan: salidas, fichajes y renovaciones

Fichajes

  • Víncius Fernández (DT), Susana Castro, Johany Tucto, Linda Costa, Tamara Chávez, Milena Vilela, Pâmella Oliveira, Ana Caroline Figueredo

Renovaciones

  • Camila Pineda, Camila Mendoza, Ángela Jiménez, Liana Torres, Xina Cortez, Melody Molina, Tamara Estrada

Salidas

  • Mauro Boasso (DT), Julibeth Payano, Allison Holland, Evelyn Linares, Alexandra Carrasco, Johana Montero, Natalie Mitchem

Fichajes de Olva Latino: altas, salidas y renovaciones

Fichajes

  • César Arrese (DT)

Rumores

  • Nayla Da Silva, Magalí Przylucky, Alondra Alarcón

Salidas

  • Ingrid Herrada, Paola Villegas, Walter Lung (DT)
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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