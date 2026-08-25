Alianza Lima confirma fallecimiento de familiar de Sandra Ostos: "Descanse en paz"

Alianza Lima brindó una triste noticia a toda su hinchada, que viene esperando el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Resulta que, mediante redes sociales, confirmó el sensible fallecimiento de una familiar de Sandra Ostos, una de sus principales jugadoras y actual campeona con el plantel de La Victoria. Te brindamos todos los detalles en las siguientes líneas.

Resulta que, de acuerdo con lo informado por el club, recientemente se dio el deceso de Ofelia Solís de Ostos, abuela de la voleibolista de la selección peruana. Por ello, la institución deportiva le dedicó un emotivo mensaje tanto a ella como a toda su familia. Asimismo, diversos hinchas se sumaron a este gesto en los comentarios de la publicación.

“El Club Alianza Lima expresa sus más sentidas condolencias a nuestra voleibolista Sandra Ostos y a toda su familia por el sensible fallecimiento de su querida abuelita, Ofelia Solís de Ostos. Acompañamos a Sandra y a sus seres queridos en este difícil momento, deseándoles fortaleza y consuelo ante tan irreparable pérdida. Descanse en paz, señora Ofelia”, se pudo leer en el comunicado.

Alianza Lima y el pésame a Sandra Ostos.

Con ello, Alianza Lima se sumó al sensible momento que atraviesa la voleibolista, quien pronto deberá volver al campo para el arranque de la Liga Peruana de Vóley, donde las blanquiazules competirán por el histórico tetracampeonato de la disciplina. Recordemos que esta será la segunda temporada de Sandra Ostos en el cuadro de Matute.

Trayectoria de Sandra Ostos

Estos han sido sus clubes hasta la fecha, sin contar la selección peruana: