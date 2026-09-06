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¿Que es la escoliosis?, por el Dr. Cotillo
Descubre qué es la escoliosis con el Dr. Luis Cotillo. Conoce las señales de alerta en niños y adolescentes, la importancia de la detección temprana y sus tratamientos.
Hola, ¿cómo están? Los saluda el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista del diario Líbero. Hoy quiero hablarles sobre un problema que muchas veces pasa desapercibido en casa: la escoliosis. Detectarla a tiempo es muy importante, especialmente en niños y adolescentes, porque permite actuar antes de que la curvatura progrese.
La escoliosis es una deformidad de la columna que provoca una curvatura anormal hacia un lado. En sus primeras etapas puede no causar dolor, por eso muchas veces pasa desapercibida. Sin embargo, podemos notar algunas señales como un hombro más alto que el otro, asimetría en las caderas o escápulas, ropa que no cae de manera pareja o molestias en la espalda después de realizar actividad física.
Por eso, padres, estén atentos durante las etapas de crecimiento, especialmente en la infancia y adolescencia. Si notan alguna de estas señales, lo recomendable es acudir a un traumatólogo. El especialista realizará una evaluación y, de ser necesario, solicitará estudios de imagen, como radiografías, para determinar el grado de la curvatura.
En los casos leves, el tratamiento puede ser conservador e incluir fisioterapia y ejercicios específicos para fortalecer la musculatura y mejorar la postura. Recuerda: mientras más temprano se detecte la escoliosis, mayores serán las posibilidades de controlar su progresión y evitar que afecte la calidad de vida del menor.
Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú
El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:
- Ubicación: Jr. Varela 1989, Breña
- Citas: 989 366 436
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